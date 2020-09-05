إزالة طوابق مخالفة في فندق شهير بطنطا.. صور

نفذت الأجهزة المعنية بمحافظة الغربية، قرار الدكتور طارق رحمي، محافظ الإقليم، بإزالة عدد من الأدوار المخالفة بفندق شهير فى طنطا؛ بعد صدور قرارات إزالة له.









واكد المحاسب عادل داود رئيس حى اول طنطا:" إن مالك الفندق حصل على ترخيص ببناء أدوار إلا أننا فوجئنا بقيامه ببناء دورين آخرين بالمخالفة لشروط الترخيص".





وأضاف رئيس الحى أنه تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه وإبلاغ المحافظ بالمخالفة وصدر قرارا بالإزالة وتم على الفور تنفيذ قرارات الإزالة كما تتواجد قوة من إدارة الإشغالات بالمكان لإزالة المخالفة بالكامل مع اتخاذ الاجراءات القانونية فى حالة المخالفة مرة أخرى.



