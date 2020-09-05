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فن

رامي وحيد يكشف مصير إنتاج جزء جديد من سلسال الدم

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:57 م
رامى وحيد
رامى وحيد
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محمد نبيـل
نفى الفنان رامى وحيد معرفته بتفاصيل انتاج جزء جديد من مسلسل "سلسال الدم"، وقال انه يفضل تقديم دراما جديدة لا علاقة لها بالمسلسل الصعيدى الشهير.

وقال رامى وحيد انه تعلم كثيرا من الفنانة عبلة كامل أثناء تصوير مسلسل "سلسال الدم" على مدار ثلاثة اجزاء.

وأضاف خلال ندوة بموقع صدى البلد: عبلة كامل فنانة كبيرة وانسانه عظيمة، جمعتنا عدد كبير من الجلسات على مدار تصوير العمل، وكانت تعاملني كإبن ولم تبخل علي اطلاقا بنصيحة أو توجيه.

مسلسل "سلسال الدم" شارك في بطولته بجانب عبلة كامل ورياض الخولي كل من رانيا فريد شوقي، وأحمد بدير، وأحمد سلامة، وعلا غانم، ومنة فضالي، وكريم كوجاك، المسلسل من إخراج مصطفي الشال وتأليف مجدي صابر.
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