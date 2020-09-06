لطلاب التنسيق 2020 .. كيف تلتحق ببرنامج جورجيا الخاص بكلية تجارة جامعة القاهرة

أعلنت جامعة كلية التجارة جامعة القاهرة عن تعاون مشترك مع ولاية جورجيا لحصول الطلاب على بكالوريوس مشترك من الجامعتين، وتعتمد الدراسة ببرنامج "جورجيا" على نظام الساعات المعتمدة، ويشترط بها أن يكون الطالب حاصلا على المجموع المؤهل للالتحاق بكلية التجارة، وأن يكون الطالب حاصلا على 48 درجة، بالإضافة للمجموع الكلي مضافا إلى مجموع اللغة الإنجليزية.

وتلتحق الطلاب الأعلي مجموعًا بالكلية في مقرها الرئيسي داخل جامعة القاهرة، أما بالنسبة لباقي الطلبة يتم توزيعه على فرع الجامعة بالشيخ زايد

ويتم قبول الطلاب بكلية التجارة جامعة القاهرة عن طريق مكتب التنسيق ، وأن يكون طالب الثانوية العامة حاصلًا علي 80% من مجموع درجة اللغة الإنجليزية دون درجة المستوي الرفيع، أما بالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة الأجنبية فيشترط الحصول علي مستوي ( c )علي الأقل في اللغة الإنجليزية .





ويتقدم الطالب لإدارة شئون طلاب البرنامج ومعه بطاقة الترشيح، بالإضافة إلي صورة ضوئية من شهادة الثانوية العامة.