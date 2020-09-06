لطلاب التنسيق 2020 .. كيف تلتحق ببرنامج جورجيا الخاص بكلية تجارة جامعة القاهرة

أعلنت جامعة كلية التجارة جامعة القاهرة عن تعاون مشترك مع ولاية جورجيا لحصول الطلاب على بكالوريوس مشترك من الجامعتين، وتعتمد الدراسة ببرنامج "جورجيا" على نظام الساعات المعتمدة، ويشترط بها أن يكون الطالب حاصلا على المجموع المؤهل للالتحاق بكلية التجارة، وأن يكون الطالب حاصلا على 48 درجة، بالإضافة للمجموع الكلي مضافا إلى مجموع اللغة الإنجليزية.
وتلتحق الطلاب الأعلي مجموعًا بالكلية في مقرها الرئيسي داخل جامعة القاهرة، أما بالنسبة لباقي الطلبة يتم توزيعه على فرع الجامعة بالشيخ زايد
ويتم قبول الطلاب بكلية التجارة جامعة القاهرة عن طريق مكتب التنسيق ، وأن يكون طالب الثانوية العامة حاصلًا علي 80% من مجموع درجة اللغة الإنجليزية دون درجة المستوي الرفيع، أما بالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة الأجنبية فيشترط الحصول علي مستوي ( c )علي الأقل في اللغة الإنجليزية .
ويتقدم الطالب لإدارة شئون طلاب البرنامج ومعه بطاقة الترشيح، بالإضافة إلي صورة ضوئية من شهادة الثانوية العامة.
كما تتوافر منح دراسية للطلاب المتميزين ببرنامج الدراسة المشترك مع جامعة ولاية جورجيا، ويتيح البرنامج للطالب فرصة قضاء فصل دراسي خريفي أو صيفي بجامعة ولاية جورجيا،ولكن يشترط البرنامج حصول الطالب على حد أدنى في اللغة الإنجليزية، واجتياز المقابلة الشخصية كشرط أساسي للقبول، ويتوفر ايضًا بالبرنامج فرصا للتدريب الصيفي، بالإضافة إلى وجود منح خاصة تغطي كامل المصروفات.