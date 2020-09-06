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مرأة

دواء من كل داء.. فوائد صحية مذهلة لـ حبة البركة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:02 ص
دواء من كل داء 9
دواء من كل داء 9 فوائد صحية مذهلة للكالونجي بذور حبة البركة
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أسماء عبد الحفيظ

حبة البركة أو الحبة السوداء، التى تعرف أيضًا باسم الكمون الأسود أو حبة البركة أو باسمها العلمي نيجيلا ساتيفا، تنتمى حبة البركة إلى عائلة الحوذان من النباتات المزهرية، يصل طوله إلى 12 بوصة (30 سم) وينتج ثمارًا ببذور تُستخدم كتوابل لذيذة في العديد من المأكولات، بالإضافة إلى استخدامها في الطهي ، تعرف حبة البركة بخصائصها الطبية. 

كشف موقع هيلثي لاين، عن أكثر فوائد للحبة البركة:

1.حبة البركة مليئة بمضادات الأكسدة

2. تخفض الكولسترول

3. يمكن أن يكون لها خصائص مكافحة السرطان

4. يمكن أن تساعد في قتل البكتيريا

5. تخفف من الالتهاب

6. يمكن أن تساعد في حماية الكبد

7. يمكن أن تساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم

8. حبة البركة تمنع قرحة المعدة

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