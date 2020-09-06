دواء من كل داء.. فوائد صحية مذهلة لـ حبة البركة

حبة البركة أو الحبة السوداء، التى تعرف أيضًا باسم الكمون الأسود أو حبة البركة أو باسمها العلمي نيجيلا ساتيفا، تنتمى حبة البركة إلى عائلة الحوذان من النباتات المزهرية، يصل طوله إلى 12 بوصة (30 سم) وينتج ثمارًا ببذور تُستخدم كتوابل لذيذة في العديد من المأكولات، بالإضافة إلى استخدامها في الطهي ، تعرف حبة البركة بخصائصها الطبية.

كشف موقع هيلثي لاين، عن أكثر فوائد للحبة البركة:



1.حبة البركة مليئة بمضادات الأكسدة

2. تخفض الكولسترول

3. يمكن أن يكون لها خصائص مكافحة السرطان

4. يمكن أن تساعد في قتل البكتيريا

5. تخفف من الالتهاب

6. يمكن أن تساعد في حماية الكبد

7. يمكن أن تساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم

8. حبة البركة تمنع قرحة المعدة