ثروت الخرباوي عن ضرب أمريكا لـ إيران : متفق عليه

علق المفكر والكاتب ثروت الخرباوي، على تبادل الضربات العسكرية بين أمريكا وإيران، موضحًا أنه من أعجب الحروب التي شهدها العالم، وما يجري هو حرب متفق عليها بين الطرفين.

وقال ثروت الخرباوي، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج “حديث القاهرة”، المذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، إن ما يحدث الآن يذكّرنا بالمصارعة الحرة الأمريكية، حيث يخبر المصارع خصمه مسبقًا بالضربة التي سيوجهها له، وكأن المشهد تمثيلية، وهذا ما نشاهده اليوم بين إيران وأمريكا، إذ تقول إيران لأمريكا: اسمح لي أن أضربك، ثم ترد أمريكا بنفس المنطق".

وأضاف: "هذه ليست حربًا حقيقية بالمعنى المعروف، بل هي أشبه بـ'حروب البلون'، وهي حروب ذات شكل ضخم ومخيف، تصنع أصواتًا مرعبة وتبث الذعر في نفوس المواطنين، لكنها في الواقع لا تحمل ضررًا حقيقيًا، مجرد ضجيج بلا طحن".

وتابع: "حتى الضربات التي تم تبادلها مؤخرًا بين إيران وإسرائيل كانت، على ما يبدو، جزءًا من هذا التنسيق، وجاءت في توقيتات مدروسة ولأسباب سياسية مطلوبة في المرحلة الحالية، حيث نرى حالة واضحة من 'الاستئذان المتبادل' قبل أي ضربة من الطرفين، وكأن كل طرف ينتظر موافقة الآخر".

وتابع قائلا : مشهد غير مسبوق في تاريخ الحروب، حرب تُدار بتفاهم ضمني، ضربات شكلية، تنسيق خفي، ورغبة في تحقيق أهداف سياسية دون الانزلاق إلى مواجهة حقيقية. إنها بحق حرب غريبة وعجيبة.