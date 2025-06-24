رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي: انتهى فصل مع إيران لكن الحملة ضدها لم تنته بعد

قال رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير اليوم الثلاثاء، عقب وقف إطلاق النار مع إيران، إن تلك الهُدنة مجرد فصل في الحملة الإسرائيلية ضد إيران، وإن تلك الحملة لم تنته بعد.

وأشار إلى أن إسرائيل قضت على البرنامج النووي الإيراني، وكذلك دمرت العديد من الصواريخ الباليستية حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

جاءت تصريحات زامير متناقضة، فقبل شن إسرائيل الحرب على إيران خرج محذرا نتنياهو بأن إسرائيل لا تستطيع مواجهة إيران.

ونجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تحقيق وقف إطلاق النار بين البلدين بينما انتهكت إسرائيل الهُدنة المفعلة، وانتقد ترامب تل أبيب قائلا إنه غير راض عن إسرائيل بالوقت الحالي.

كما حذر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إسرائيل من عدم احترام الهُدنة المفعلة بواسطة الرئيس الأمريكي، والتي باتت مستمرة في الوقت الراهن عقب استمرار المعارك لمدة 12 يوما.