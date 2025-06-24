العرابي: إيران اكتسبت قوة ليست فى نفس الوضع التي كانت إسرائيل تستهين به من قبل العمليات العسكرية

أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن الإدارة الأمريكية فى عهد الرئيس ترامب تعطي إلى حد ما قوة وقدر من التنفيذ بعهوده بإنهاء الحروب، ولكن الأوضاع على الأرض مختلفة تماما عن الطرح المثالي الذى كان يطرحه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الخلاصة” المذاع عبر فضائية “المحور”، أن الحرب أظهرت مدي فاعلية أدوار أخرى، مثل روسيا والصين، حيث كانت فعاليتها خلال هذه الأزمة ليست بالضرورة كانت مفيدة.

وتابع أن إيران أكتسبت قوة ليست فى نفس الوضع التي كانت إسرائيل تستهين به من قبل العمليات العسكرية، وثبت أنها لديها قدرة على الرد.