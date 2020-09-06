برلماني: ربط البحرين الأحمر والمتوسط بقطار سريع ينشط المناطق الصناعية الجديدة

قال النائب وحيد قرقر عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن سعى مصر لتنفيذ خط سكة حديد كهربائي بطول 543 كيلو مترا، وبسرعة 250 كيلو متر، يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط (العين السخنة – 6 أكتوبر- العلمين – برج العرب – الإسكندرية)؛ سيعمل على تنشيط المناطق الصناعية الجديدة.
وأضاف قرقر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مانراه اليوم من تطور هائل فى مجال النقل والمواصلات فى مصر؛ سيجعل من مصر وجهه للاستثمار على مستوي العالم، وسيزيد من المناطق الصناعية والمدن الصناعية المتخصصة ، وأيضا سهوله تصدير المنتج المصري إلى كافة دول العالم .
وتسعى مصر لتنفيذ خط سكة حديد كهربائي بطول 543 كيلو متر، وبسرعة 250 كيلو متر، يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط (العين السخنة – 6 أكتوبر- العلمين – برج العرب – الإسكندرية)، حيث يعد الخط الأطول والأضخم في الشرق الأوسط.
وتتنافس عدد من الشركات العالمية والمحلية للفوز بهذا المشروع، ولكن من المرجح أن تكون الفرصة الأكبر من نصيب التحالف المصرى الصيني "سامكريت - ccecc,- crcc"، والبدء في تنفيذ مشروع القطار السريع العين السخنة - العلمين، بتكلفة قد تتخطى الـ١٠ مليارات دولار قريبًا.