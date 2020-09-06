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فن

غادة رجب تحيي ذكرى ميلاد رجاء الجداوي: كل سنة وانتي حبيبتنا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:36 ص
غادة رجب ورجاء الجداوي
غادة رجب ورجاء الجداوي
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محمد بدران

أحيت المطربة  غادة رجب، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ذكرى ميلاد الفنانة رجاء الجداوي بعد أقل من عام على وفاتها.


ونشرت "غادة رجب" صورة لها برفقة الراحلة رجاء الجداوي ودلال عبد العزيز وميرفت أمين وعلقت قائلة: "بكره ٦/٩ عيد ميلاد الغاليه #رجاء_الجداوي.


كل سنه وأنتي في قلوبنا، كل سنة وانتي موجودة معانا بروحك وأخلاقك وطيبتك، كل سنة وانتي حبيبتنا".


ورحلت عن عالمنا الفنانة رجاء الجداوي بعد معاناة 44 يوما مع فيروس كورونا والذي أدى إلى تدهور حالتها الصحية في أيامها الأخيرة، داخل مستشفى العزل أبو خليفة في الإسماعيلية.

 

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