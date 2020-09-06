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رياضة

أحمد العجوز بعد توليه منصب مدير الكرة بالإسماعيلي: لن أبدأ من الصفر

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:11 ص
الاسماعيلي
الاسماعيلي
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نانسي القاضي
أعرب أحمد العجوز، مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته بالعودة لقيادة الاسماعيلي، رغم الظروف العصيبة التي يمر بها الفريق خلال الفترة الماضية وتتمثل فى تتراجع النتائج على الصعيد بسبب فقدان الثقة.

وأكد "العجوز" إنه  لم يتردد  لحظة فى قبول المهمة ، قائلًا:- كيف ارفض حاجة فريقى إلى جهودى والذى يعد السبب الرئيسى فى صنع أسمى.

وأضاف "العجوز" انه يعمل  حاليا على الجانب النفسى للاعبين من أجل اعادة الروح لديهم، قائلًا: الفريق بكل أمانة يضم لاعبين جيدين لكنهم فى حاجة لاستعادة ثقتهم وهو ما سيسهم فى ظهورهم بشكل مميز مع الفريق.

وتابع مدرب الاسماعيلي: "علينا أن نوصل لهولاء اللاعبين حجم وقيمة النادى الذى يدافعون عن قميصه وحجم الجماهيرية التى يضمها سواء فى مصر أو الوطن العربي. 

وبشأن ضغط المباريات رد العجوز قائلًا: الوقت ضيق بين المباريات، لكنه لا يوجد أى وقت للاعذار أو الحجج ، علينا أن نستفيق سريعا من أجل تحسين النتائج تدريجيا بداية من لقاء نادى مصر والذى يعد فريق لايستهان به على الإطلاق.

وتحدث "العجوز" مع اللاعبين على أهمية عودة هيبة الفريق والتى تتشكل من خلال الروح القتالية فى الملعب، لذلك أى لاعب سيثبت تخاذله سيكون مستبعد بشكل نهائى عن الفريق، مؤكدًا ان أسلوب اللعب يعتمد على جودة اللاعبين وليس على الجهاز الفني، استراتيجيتنا ستكون هجومية باستمرار وعلينا تسجيل أكبر عدد من الأهداف.

وأكد مدير الكرة بالنادي الاسماعيلي: لن أبدأ من الصفر، الكل يكمل ما قدمه السابقون، وراءنا إدارة وجمهور كبير، والأهم من ذلك هو أن نقاتل لتحقيق أهدافنا المرغوبة.

وشدد العجوز من الطبيعى أن ينافس الإسماعيلى على أى بطولة يشارك فيها ،البطولة العربية هدفنا بدون شك سنسعى للتتويج بها ،لكنى لا أشغل بالى بها فى الوقت الراهن تركيزنا ينصب حاليا على مسابقة الدورى.

ووجه العجوز رسالة للجماهير: أطلب من الجمهور أن يساندنا وأن يكون دائما في ظهرنا ويساعد اللاعبين من أجل تحقيق أهدافنا.
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