للمرة الأولى.. شاهد أكبر حيوانات الكون بعد الديناصورات

شوهد الحوت الأزرق الهائل قبالة السواحل الأسترالية للمرة الثالثة منذ 100 عام، وهو يعتبر أضخم أنواع الحيوانات الموجودة على الكرة الأرضية بعد الديناصورات.
وفقا لما نشرته "بي بي سي "، فإن الحوت الهائل الذي يبلغ طولع 25 مترا ويزن تقريبا 100 طن، اقترب من السواحل الأسترالية في ويلز، وتمكن الملاحظون من رؤيته عن قرب أكثر، والتقاط صور له.
وبحسب ما ذكره الملاحظون، فإن ذلك الحوت الهائل هو أضخم أنواع الحيوانات وأندرها على الإطلاق، ولكن بالرغم من حجمه الضخم إلا أنه يمكنه التسلل عبر البحار والمحيطات والسواحل.
وتمكن مصور أسترالي من التقاط مقاطع فيديو وصور للحوت بالقرب من السواحل، لأنه حدث لن يتكرر كثيرا لأن ذلك النوع من الحيتان لا يعيش إلا في مياه المحيطات.
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你親眼看過藍鯨嗎？😳🐳 . 儘管藍鯨貴為世界上最大的動物，但其實很難發現牠們的蹤跡。 . 不過，日前一位澳洲攝影師竟然在新南威爾斯州(New South Wales)的海邊目睹了這「極為罕見」的生物😲 . 事後也得到了相關單位的證實！這隻藍鯨長度可能超過25公尺，重量超過100公噸。 . 最難得的是，這是雪梨近100年來第三次發現藍鯨，只能說這個攝影師也太幸運了吧🤩 . 📹 @seansperception #udnWorldwide #澳洲 #藍鯨 #攝影 #攝影師 #australia #sydney #newsouthwales #bluewhale #ocean #oceanlife #animal #animalphotography #photography #outdoorphotography