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منوعات

للمرة الأولى.. شاهد أكبر حيوانات الكون بعد الديناصورات

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:40 ص
صدى البلد
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مريم صليب
شوهد الحوت الأزرق الهائل قبالة السواحل الأسترالية للمرة الثالثة منذ 100 عام، وهو يعتبر أضخم أنواع الحيوانات الموجودة على الكرة الأرضية بعد الديناصورات.


وفقا لما نشرته "بي بي سي "، فإن الحوت الهائل الذي يبلغ طولع 25 مترا ويزن تقريبا 100 طن، اقترب من السواحل الأسترالية في ويلز، وتمكن الملاحظون من رؤيته عن قرب أكثر، والتقاط صور له.


وبحسب ما ذكره الملاحظون، فإن ذلك الحوت الهائل هو أضخم أنواع الحيوانات وأندرها على الإطلاق، ولكن بالرغم من حجمه الضخم إلا أنه يمكنه التسلل عبر البحار والمحيطات والسواحل.
 

وتمكن مصور أسترالي من التقاط مقاطع فيديو وصور للحوت بالقرب من السواحل، لأنه حدث لن يتكرر كثيرا لأن ذلك النوع من الحيتان لا يعيش إلا في مياه المحيطات.

 
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