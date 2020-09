للمرة الأولى.. شاهد أكبر حيوانات الكون بعد الديناصورات

View this post on Instagram

你親眼看過藍鯨嗎?😳🐳 . 儘管藍鯨貴為世界上最大的動物,但其實很難發現牠們的蹤跡。 . 不過,日前一位澳洲攝影師竟然在新南威爾斯州(New South Wales)的海邊目睹了這「極為罕見」的生物😲 . 事後也得到了相關單位的證實!這隻藍鯨長度可能超過25公尺,重量超過100公噸。 . 最難得的是,這是雪梨近100年來第三次發現藍鯨,只能說這個攝影師也太幸運了吧🤩 . 📹 @seansperception #udnWorldwide #澳洲 #藍鯨 #攝影 #攝影師 #australia #sydney #newsouthwales #bluewhale #ocean #oceanlife #animal #animalphotography #photography #outdoorphotography