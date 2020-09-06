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فن

من الجونة.. سلمى أبو ضيف في أحدث جلسة تصوير لها

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:13 ص
سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف
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ندى فكري
نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سلمى أبو ضيف في أحدث جلسة تصوير لها من الجونة بإطلالة جريئة ومثيرة من داخل البحر مرتدية مايوه.

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:
- شكلك يجنن
- قمر يا سلمي 
- بحب صورك

كما تستعد  سلمى أبو ضيف في الأيام القادمة للسفر إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية للتجهيز لفيلمها الجديد الذي سيكون أول بطوله مشتركه لها مع الفنانة دينا الشربيني وعدد آخر من نجوم السينما.
 
وسيكون الفيلم نقلة جديدة في السينما المصرية من حيث الفكرة والتقنية وأماكن التصوير. 

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@faridabustani 🦋

A post shared by Salma Abu Deif (@salmaabudeif) on

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