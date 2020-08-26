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فن

بالأبيض والأسود .. سلمى أبو ضيف تتألق في أحدث إطلالتها.. شاهد

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:23 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
 نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .

وتميزت الصورة بالغموض حيث ارتدت فستانا مكشوفا الذراعين واعتمدت على مكياج واضح أبرز جمالها .

وتستعد الفنانة سلمى أبو ضيف في الأيام القادمة للسفر إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية للتجهيز لفيلمها الجديد الذي سيكون أول بطوله مشتركة لها مع الفنانة دينا الشربيني وعدد آخر من نجوم السينما.
 
وسيكون الفيلم نقلة جديدة في السينما المصرية من حيث الفكرة والتقنية وأماكن التصوير. 

وسيتم البدء في تصويره فور الانتهاء من الإعداد له في الفترة المقبلة.
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