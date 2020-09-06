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حوادث

تفاصيل جديدة في جريمة قتل أخ لشقيقه الأصغر بالمعصرة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:53 م
جريمة قتل أخ لشقيقه
جريمة قتل أخ لشقيقه الأصغر بالمعصرة
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كتب - محمد صبري:
شارع مسجد السلام بحي المعصرة كان شاهدا على جريمة قتل بشعة ، عندما تجرد أخ من كل مشاعر الإنسانية وقام بطعن شقيقه الأصغر بسكين دون رحمة، ليلقى مصرعه بعد مشاجرة بينهما.

بداية اكتشاف الجريمة عندما تلقى قسم شرطة المعصرة إشارة من مستشفى الهدى باستقبالها جثة شاب " 30 سنة " عامل متوفى مصاب بجرح نافذ بالصدر وجروح متفرقة بجسده.


على الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض البلاغ.

وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن مشادة بين القتيل وشقيقة الأكبر تطورت إلى مشاجرة قام خلالها القتيل بالتعدي على شقيقه بعصا خشبية فقام على أثرها المتهم بطعنة بسكين استله من المطبخ.

فحاول شقيقهما الثالث فض المشاجرة ، إلا أنه لم يستطع ليسقط شقيقة الأصغر إمام عينيه غارقا في دمائه ويلقى مصرعه داخل شقتهم المستأجرة بمدينة الهدى عزبة صدقي بحي المعصرة ، تم نقله إلى المستشفى لمحاولة إسعافه، إلا أن القدر كان أسرع منه ويلفظ أنفاسه الأخيرة .

كما تبين أن المتهم وهو شقيق القتيل الأكبر عامل  " 33 سنة " عثر بحوزته على السكين بعد أن تخلص منها وهرب، ألا أن رجال المباحث تمكنوا من ضبطه وأداة الجريمة، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
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