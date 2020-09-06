قصدت تهذيبه.. المتهم بقتل شقيقه بالمعصرة يعترف بجريمته

قررت النيابة العامة حبس شاب ٤ أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل شقيقة الأصغر بسبب فقدانه مفتاح شقتهما الإيجار بحدائق حلوان دائرة قسم المعصرة.

















بداية اكتشاف الجريمة عندما تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من مستشفى حكومى باستقباله جثة شاب ١٤ سنة مصاب بنزيف داخلى وجروح وكدمات متفرقة بجسده وتوفى فور وصوله.









على الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وتبين من جمع المعلومات والتحريات أن الأخ الأكبر وراء قتل شقيقه بقطعة سيراميك.







