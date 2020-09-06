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محافظات

صحة كفر الشيخ ترفع حالة الطوارئ استعدادا لانتخابات إعادة الشيوخ.. صور

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:23 م
صحة كفرالشيخ ترفع
صحة كفرالشيخ ترفع حالة الطوارئ
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محمود زيدان
عقدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بـ كفر الشيخ، اليوم، اجتماعًا موسعًا بجميع مديري المستشفيات وجميع مديري الإدارات الصحية والقيادات الفنية والإدارية بمديرية الصحة.

وحثت وكيل الوزارة، الجميع على المشاركة الإيجابية (انزل وشارك) وذلك بالنسبة للعاملين بالتناوب مع بعضهم البعض وذلك أيضًا بالتوازي مع رفع درجة الطوارئ والاستقبال والاستعداد القصوى بأقسام الطوارئ والاستقبال والمعامل وبنوك الدم.

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ووجهت سلام، التنسيق بين غرفة عمليات المديرية والأماكن الشاغرة بالمستشفيات مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتوعية للجميع.

وقالت وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إننا نعمل جميعًا بروح الفريق للعمل على النهوض بالمنظومة الصحية والقطاع الطبي من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق الشربيني، مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة سماح جاد، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور وائل محمد سرحان، مدير إدارة المعامل.
صحة كفر الشيخ ترفع حالة الطوارئ استعدادا لانتخابات إعادة الشيوخ.. صور
صحة كفر الشيخ ترفع حالة الطوارئ استعدادا لانتخابات إعادة الشيوخ.. صور
صحة كفر الشيخ ترفع حالة الطوارئ استعدادا لانتخابات إعادة الشيوخ.. صور
صحة كفر الشيخ ترفع حالة الطوارئ استعدادا لانتخابات إعادة الشيوخ.. صور
صحة كفر الشيخ ترفع حالة الطوارئ استعدادا لانتخابات إعادة الشيوخ.. صور
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