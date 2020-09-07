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فن

شاهد.. أحدث ظهور لأحمد الشامى عبر تويتر

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:26 ص
أحمد الشامى
أحمد الشامى
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان أحمد الشامي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وظهر أحمد الشامي بالصورة من سيارته.

وعلق أحمد الشامى قائلًا: "صباح الفل علي الجميع يا رب وعلي الوطن العربي".

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وشارك أحمد الشامي في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى إجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.

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