الأمومة والطفولة: مبادرة العناية بصحة الأم والجنين تستهدف ٣٣ ألف سيدة بالأقصر..فيديو

قالت الدكتورة حنان صالح الروبي، مدير إدارة الأمومة والطفولة بالأقصر، إن مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين، تخدم الأم الحامل، وتكون في إطار المبادارات الرئاسية، هدفها الرئيسي صحة وسلامة الأم والجنين.





وأكدت حنان الروبي، خلال لقاءها في برنامج"الأن" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أننا بدأنا بمبادرة فيروس سي، الخاص ب ١٠٠ مليون صحة، بالإضافة إلي الكشف عن الأمراض المزمنة، مثل السكر والضغط والسمنة، منوهة اننا نبدأ في مبادرة الكشف عن سرطان الثدي، تكون تكملة للمبادرات الرئاسية.





وتابعت مدير إدارة الأمومة والطفولة بالأقصر، أن تلك المبادرة تتم تحت رعاية وزارة الصحة، تعمل علي كشف ٣ أمراض تخص الأم الحامل، ومنها مرض الزهري، مرض الإلتهاب الكبدي "ب"، ومرض فيروس نقص المناعة البشري، وذلك لمنع هذة الأمراض عن الأم الحامل، حفاظا علي صحتها مع جنينها.





وأشارت "الروبي"، إلي أن المبادرة تستهدف ٣٣ ألف سيدة حامل بالأقصر، علي مدار السنة، لافتا أن المبادرة تشمل قياس الوزن والطول، قياس نسبة السكر في الدم، ليساعدنا علي علاج الأمراض بها، تساعدنا ايضا علي تجنب إجهاد الحنين.





وأوضحت "الروبي"، أن يتم إحالة الحالة إلي مستشفي بقرار الوزارة، عن طريق التواصل بين سيستم مديرية الشئون الصحية بالأقصر و وزارة الصحة، وايضا ترشدنا الوزارة علي اجراءات العلاج التي تفيد المرأة الحامل.