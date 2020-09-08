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مرأة

5 فوائد مذهلة لماء الأرز المنقوع

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:34 م
صدى البلد
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ريهام قدري
ماء الأرز وهو ماء النشا المتبقي بعد ترك الأرز لينقع أو بعد طهيه، له العديد من الفوائد الصحية، ومنها أنه يمثل تونر طبيعي للبشرة حيث يعزز نمو الخلايا ويحفز تدفق الدم ويحافظ على البشرة ناعمة ومشرقة.

ومن بين الفوائد الأخرى لـ ماء الأرز ، احتوائه على الفيتامينات التي تساعد على تقليل تصبغ البشرة الداكنة ، والمعادن التي تشد المسام المفتوحة للبشرة وتحتوي على أحماض أمينية ضرورية لشعر جميل وبشرة جميلة.


كما أنه يحتوي على حمض الفيروليك ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية الذي يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات.

فيما يلي خمس فوائد جمالية لاستخدام ماء الأرز بشكل منتظم.

 يخفف حب الشباب والتهاب الجلد

يهدئ بشكل طبيعي التهاب الجلد والطفح الجلدي ومشاكل الجلد الأخرى.

ووفقًا لدراسة أجريت عام 2002 من قسم علم السموم في جامعة فريجي في بروكسل ، اكتشف البلجيكيون أن المرضى الذين يعانون من التهاب الجلد التأتبي قادرون على تحسين الحالة عن طريق الاستحمام في ماء الأرز لمدة 15 دقيقة على الأقل مرتين يوميًا.

كما يعالج حب الشباب ويهدئ احمرار انتشار البثور حيث يعمل كعامل قابض على الجلد عن طريق شد المسام. ويُنصح بتبريد الماء ثم وضعه على الوجه باستخدام وسادة قطنية، واتركه لمدة 10 دقائق على الأقل واشطفه بالماء.

2. يعالج الجلد التالف والشيخوخة
يساعد على التخلص من البقع الداكنة وتقليل أضرار الجذور الحرة من البيئة مثل أشعة الشمس والشيخوخة.

كما أنه ينعم نسيج البشرة ، ويعالج فرط التصبغ ، ويشد الجلد ، ويقلل من أحجام المسام ، ويترك بورسلين ناعمًا مثل مظهر الوجه.

3. منظف للوجه
يتم تحقيق ذلك عن طريق غمس وسادة قطنية في السائل وتدليكها برفق في الجلد لمدة دقيقتين وتركها تجف في الهواء. استخدامه المنتظم يجعل الوجه مرنًا وناعمًا ومشدودًا ومشرقًا.

كما أنه يحتوي على فيتامينات ومعادن تساعد على تنشيط البشرة وإبقائها ناعمة ومشرقة.

4. ينعم الشعر ويجعله ينمو بصحة جيدة
يساعد ماء الأرز على فك تشابك الشعر وتحسين مرونة الشعر.

وفقًا للمجلة الدولية لعلوم التجميل ، اكتشف الباحثون أن استخدام ماء الأرز كعلاج للشعر يقدم فوائد كبيرة مثل تقليل الاحتكاك السطحي وزيادة كتلة الشعر.

بعد استخدام الشامبو والبلسم ، اشطفي شعرك بماء الأرز لإضفاء لمعان عليه كما أنه يساعد على إبقائه قويًا وصحيًا وينمو لفترة أطول.

5. مكيف الشعر
يتم تحقيق ذلك عن طريق إضافة زيت إكليل الجبل أو اللافندر أو إبرة الراعي الأساسي إلى ماء الأرز ووضعه على الشعر.

اتركه لمدة 10 دقائق ثم اغسله. إنه مهم لأنه غني بالأحماض الأمينية التي من شأنها تحسين حجم وقوة الشعر.

 كما أنه يوازن بين مستويات PH في فروة الرأس لأنه لا يحتوي على أي مواد كيميائية أو مواد حافظة.
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