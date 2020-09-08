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بين الناس

انقطاع المياه عن عدد من مناطق القاهرة ..الخميس المقبل

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:11 م
صدى البلد
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منار نور
 تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرًا لقيام الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بتنفيذ أعمال تطوير بشارع عبد الحميد بدوى مما يترتب عليه بعض الأعمال على خط المياه قطر 1000 مم بالشارع سالف الذكر.

الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (منطقة النعام – ألف مسكن – شارع سليم ومتفرعاته – إبراهيم عبد الرازق ومتفرعاته – أحمد عصمت ومتفرعاته – ش 6 أكتوبر ومتفرعاته – شارع احمد عرابى ومتفرعاته – شارع العشرين ومتفرعاته – شارع جسر السويس من الف مسكن حتى 6 أكتوبر – منطقة عرب الجسر – الشيراتون والكلية الحربية).

وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح الخميس الموافق 10-9-2020 وحتى الساعة الثالثة ظهر نفس اليوم.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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