فلافيو يوجه نصيحة لـ جيرالدو مع الأهلي.. تفاصيل

وجه الأنجولي أمادو فلافيو مهاجم النادي الأهلي السابق، رسالة إلى مواطنه جيرالدو لاعب القلعة الحمراء، كما علق على المباراة المرتقبة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.





وقال "فلافيو"، في تصريحات متلفزة على قناة "الأهلي"، "جيرالدو يشارك بشكل أساسي بعد استئناف الدوري وأرى أن أداءه يتحسن، الكرة في مصر تختلف عن أنجولا هناك اللاعب اعتاد على اللعب في المساحات ولكن في مصر الأمر صعب، أنصحه بأن يظل في تطور، هو لديه مهارات كبيرة والنتيجة ستظهر في المراحل المقبلة".





جيرالدو كان انضم إلى الأهلي قادمًا من صفوف أول أغسطس الأنجولي، في انتقالات الصيف الماضي.





وعن مباراة الوداد في دوري الأبطال، أوضح "الأهلي لديه لاعبين جيدين يستطيعون عبور الوداد في نصف النهائي، المباريات في هذا الدور ستكون صعبة بالتأكيد، الأمور لم تصبح مثل السابق بعد الوباء، أشجع الأحمر بالتأكيد ليفوز ببطولة إفريقيا".





ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي، في إطار نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب بالمغرب يوم 26 من شهر سبتمبر، وعلي أن تكون مواجهة الإياب 3 أكتوبر.





واستعاد الأنجولي فلافيو ذكرياته مع القلعة الحمراء، وقال: "أول موسم لي مع الأهلي كان صعبا ولم أحرز أهدافا، لكن كنت أؤدي بشكل جيد، كنت أساعد زملائي في إحراز الأهداف فقط بالرغم من أن الأهلي تعاقد معي لكي أسجل الأهداف".





وواصل: "دور مانويل جوزيه المدير الفني للأهلي في ذلك التوقيت كان أساسيًا معي، وكان واثقًا بي وفي إمكانياتي، وزملائي كانوا يعلمون قدراتي وكان عليّ أن أثق بنفسي".





وأدرف: "أعتقد أن جيل الأهلي الذي لعبت معه كانوا الأفضل في مصر وحققوا نجاحات سواء مع النادي أو مع المنتخب، وعلاقتي بهم كانت جيدة جدا، كنا مجموعة منغلقة على أنفسنا ولدينا صداقة قوية".





وأكمل: "مباريات الدوري كانت بها قوة وتحدي كبير، وكانت هناك بطولات نحصدها بفارق نقاط كبير مع المركز الثاني، لكن آخر لقب حصدته مع الأهلي كان أمام الإسماعيلي عندما لعبنا مباراة حسم الدوري".





وعن ذكرياته مع هدف محمد أبو تريكة في الصفاقسي، قال: "كان لدينا ثقة كبيرة أننا سنفوز بالمباراة كل دقيقة كانت تمر تصعب الأمر أكثر، الهدف جاء في الدقيقة 92 كنا نحارب طوال المباراة حتى تأتي اللحظة التي نسجل فيها، وجوزيه كان يطالبنا بالاستعداد طوال المباراة لأن الهدف يأتي في لحظة لذلك في كل المباريات كنا نقاتل حتى آخر دقيقة".



