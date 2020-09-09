AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

خبير سياسي يطالب المصريين في المشاركة بجولة إعادة انتخابات الشيوخ حرصًا على مصر

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
Advertisements
أحمد أيمن
صرح الخبير السياسي حسن ضوة، القيادي بحزب الغد، بأنه يتعين على الشعب المصري النزول والمشاركة في جولة إعادة انتخابات الشيوخ حرصا على صورة ومظهر الدولة المصرية أمام العالم.

وأعلن ضوة في بيان له، أن الشعب المصري دائما يقف مع وطنه في أحلك اللحظات وفي الأوقات التي يحتاج فيها الوطن إليه، مشيرا إلى أن الشعب يجب أن يدرك أن النزول للمشاركة في جولة الإعادة يصفع أعداء الوطن وقوى الشر ويخرس الألسنة.

ينطلق، اليوم الأربعاء، آخر أيام ماراثون الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، الذي بدأ يومي الأحد والاثنين في الخارج ثم الثلاثاء في الداخل، وذلك فقا للجدول الزمني للعملية الانتخابية الذي حدد يومي الأحد والاثنين الموافقين 6 و7 في الخارج، ويومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 8 و9 في الداخل من شهر سبتمبر الحالي.  

وتجرى الإعادة على 26 مقعدًا بالنظام الفردي في 14 محافظة بعد حسم 74 مقعدًا من الجولة الأولى وإعلان فوز القائمة الوطنية "من أجل مصر" بعد حصولها على نسبة الـ 5% من عدد الناخبين المقيدين بقاعد بيانات الناخبين في الدوائر الأربعة التي خصصت لنظام القائمة.

وتشمل جولة الإعادة على مقاعد النظام الفردي في انتخابات الشيوخ محافظات:  القليوبية والإعادة فيها على مقعد واحد، والمنوفية على مقعدين، وكفر الشيخ مقعدين، والجيزة مقعد واحد، وبني سويف مقعد واحد، وأسيوط ثلاثة مقاعد، وسوهاج خمسة مقاعد، وقنا ثلاثة مقاعد، والأقصر مقعدين، وأسوان مقعدين، ودمياط مقعد واحد، وبورسعيد مقعد واحد، والإسماعيلية مقعد واحد، ومطروح مقعد واحد.

وتقوم الهيئة الوطنية بالفصل في تظلمات المرشحين على الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة النهائية ونشرها في موعد أقصاه 16 سبتمبر، على أن يتم نشر النتائج في الجريدة الرسمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القائمة حسمت مقاعدها| ننشر النصاب القانوني لفوز مرشحي الفردي في إعادة انتخابات "الشيوخ"

52 مرشحا يتنافسون على 26 مقعدا.. انطلاق ماراثون إعادة انتخابات الشيوخ.. اليوم

وسط إجراءات احترازية.. لجان إمبابة والوراق تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين..شاهد

تشديدات أمنية في محيط لجان القناطر لتأمين انتخابات الشيوخ.. فيديو وصور

تكثيف أمني أمام لجان العياط فى جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ

إقبال كبير من السيدات على جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ في العياط ..شاهد

ترشيحاتنا

أحمد موسى يكشف السبب الحقيقي وراء دفع الإخوان الشعب للنزول للتظاهر

أمير مرتضى: إزاي الأهلي وافق على عودة الدوري وتأجيل أفريقيا؟

نبيل الحلفاوي يكشف رأيه في انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي

عبد المنعم سعيد: إثيوبيا تحاول استغلال جورج فلويد لتحسين صورتها في سد النهضة.. فيديو

دراسة: السكر والضغط يُحدان من قدراتك العقلية.. تفاصيل

وزيرة الصحة تصل الخرطوم وتؤكد دعم وتضامن مصر الكامل مع السودان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعشاب لعلاج القولون نهائيًا .. 4 أكواب سحرية

بالصفع والركل.. ضابط أمريكي يعتدي على شاب أسود بعنف داخل الحجز .. فيديو

TikTok في ورطة.. بعد انتحار شاب خلال بث مباشر