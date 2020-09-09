خبير سياسي يطالب المصريين في المشاركة بجولة إعادة انتخابات الشيوخ حرصًا على مصر

صرح الخبير السياسي حسن ضوة، القيادي بحزب الغد، بأنه يتعين على الشعب المصري النزول والمشاركة في جولة إعادة انتخابات الشيوخ حرصا على صورة ومظهر الدولة المصرية أمام العالم.





وأعلن ضوة في بيان له، أن الشعب المصري دائما يقف مع وطنه في أحلك اللحظات وفي الأوقات التي يحتاج فيها الوطن إليه، مشيرا إلى أن الشعب يجب أن يدرك أن النزول للمشاركة في جولة الإعادة يصفع أعداء الوطن وقوى الشر ويخرس الألسنة.



