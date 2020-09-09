تشاد تكشف حقيقة فتح سفارة لها في القدس

نفت تشاد، ليل الثلاثاء، نيتها فتح سفارة لها في القدس ، خلال العام المقبل، وذلك بعد ساعات من لقاء وفد الدولة المذكورة ، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.





وأكدت وزارة خارجية تشاد ، في بيان مقتضب ، نفيها القاطع ، افتتاح بعثة دبلوماسية في القدس.





كان وفد تشادي بقيادة رئيس مجلس الوزراء الأمني، نجل الرئيس إدريس ديبي و مستشار الأمن القومي ومسؤولين في المجال الاستخباراتي، قد وصل إسرائيل، أمس الثلاثاء.



