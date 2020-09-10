فيديو جراف| أهم تصريحات رئيس مجلس الوزراء بشأن التصالح على المباني

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حضر الاجتماع كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ وذلك لتوضيح أبعاد قضية البناء العشوائي المخالف في المدن والقرى أمام المواطنين، وما يخص تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.





ونستعرض المزيد من التفاصيل حول أهم تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي من خلال الفيديوجراف التالي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً، اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء.