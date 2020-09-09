المحامي سمير صبري يفتح النار على محمد رمضان | شاهد

قال سمير صبري، المحامي بالنقض، إنه لم يظلم الفنان محمد رمضان حينما تقدم ضده ببلاغ للنائب العام بأنه خالف تعليمات الدولة بعدم اتباعه الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا له ولجميع المواطنين المخالطين له. ولجميع









وأضاف "صبري"، خلال لقائه مع الإعلامية هند فرحات، في برنامج "يومين وبس"، المذاع على قناة "المحور"، أنه لا يعتبر أعمال الفنان محمد رمضان أعمالًا فنية على الإطلاق لأن الفن رسالة سامية وليست بلطجة، مشيرًا إلى أن أعمال الفنان تتحدث عنه وعن سلوكياته.









وتابع أن محمد رمضان له أعمال لها نسبة مشاهدة وله جمهوره الذي يتبعه ولكني لا أعتبر أعماله أعمال فنية.









وأوضح أنه يتحدث دائمًا في عمله وضد خصومه بصفته الشخصية وأي شىء يؤذي مشاعري يواجهها على الفوز مهما كان الشخص.



