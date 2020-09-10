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المسلماني يحلل مشهد الانتخابات الأمريكية المقبلة أمريكا 2021 وماذا لو فاز ترامب أو بايدن.. شاهد

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 07:00 ص
احمد المسلماني
احمد المسلماني
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محمد حليم قنديل
قال أحمد المسلماني الكاتب والمحلل السياسي، إن الرئيس الامريكي دونالد ترامب يري ان الصين تدعم المرشح الانتخابي الذي سوف يخوض الانتخابات ضده وذلك سوف يضر بمصلحة امريكا.

وأضاف أحمد المسلماني خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستخدم تويتر دائما.

وتابع أحمد المسلماني أن المرشح الانتخابي المحتمل للانتخابات الامريكية جو بايدن قال ان دونالد ترامب لديه مليشيات مسلحة وقام الآخر بالرد عليه واتهامه بإرسال طائرة بها أشخاص بلطجية لتخريب مؤتمر دونالد ترامب للانتخابات القادمة.

وأوضح أحمد المسلماني أن الرئيس دونالد ترامب لا يستطيع أن يدير بعض المدن داخل الولايات الامريكية خلال فترة الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا أن فى حالة سقوط ترامب فى الانتخابات فانه سوف يقوم بعمل طعن على النتيجة بكل تأكيد.
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