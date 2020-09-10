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رياضة

حكاية مهندس اتحاد الكرة والـ ٤٥ حذاء والماريوت.. تفاصيل

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:28 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازي
كشف مصدر مطلع داخل إتحاد الكرة عن  تفاصيل حكاية المهندس فى الجبلاية والـ ٤٥ حذاء أديداس فى فندق الماريوت.

قال المصدر ذاته أن على كامل مسؤل المخازن فى مشروع الهدف بمدينة ٦ اكتوبر فى عهد مجلس المهندس هاني ابوريدة تلقى تعليمات عبر الهاتف بإرسال ٤٥ حذاء أديداس الى فندق الماريوت.

تابع : التعليمات جاءت لمسؤل المخازن على كامل بارسال عدد ٤٥ حذاء الى المهندس الذى يعمل فى الجبلاية ويتواجد فى فندق الماريوت.
أضاف:  على كامل فور تلقيه التعليمات من أحد المسؤلين فى اتحاد الكرة ارسل  عامل بالمخازن فى مشروع الهدف يدعى ايمن بعدد ٤٥ حذاء اديداس بمقاسات ٤١و ٤٢ و٤٣ و٤٤ وقام بتسليم الاحذية الى المهندس فى فندق الماريوت.

يذكر ان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  كشف عن قراره الأخير بشأن ملف اختفاء كؤوس اتحاد الكرة وبعض المقتنيات ، وذلك بعد اطلاعه على كافة التفاصيل المدونة في تقرير اللجنة المشكلة من الوزارة للتحقيق في الأمر.

وقال صبحي في تصريحات خاصة لـصدى البلد ، أنه قرر تحويل الملف برمته للنيابة العامة ، لكشف ملابسات اختفاء مقتنيات الجبلاية وابرزها كأس افريقيا التي تحتفظ به مصر نتيجة التتويج بـ3 بطولات أمم إفريقيا متتاليةأعوام 2006 – 2008 – 2010.

وأوضح وزير الشباب والرياضة ، أنه درس كافة جوانب تقرير اللجنة المشكلة والذي استلمه أمس الأحد ، وبناء عليه اتخذ قرار تحويل الأمر للنيابة العامة.

وكان وزير الشباب والرياضة قد شكل لجنة رسمية على أعلى مستوى  من أكثر من جهة  رقابية وقانونية وفنية للتحقيق في ملابسات الموضوع ، وبعد الإطلاع على التقرير ودراسته ، تم حسم الأمر واتخاذ القرار اللازم..
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