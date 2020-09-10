AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مجلس الوزراء يوافق على إنشاء أول كلية للعلاج الطبيعى بجامعة الفيوم

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:55 م
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود

وافق مجلس الوزراء  بجلسته (108) المنعقدة  برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على إنشاء كلية العلاج الطبيعي بجامعة الفيوم.

 

ويأتي هذا تلبية لرغبة مجلس جامعة الفيوم الموقر في استكمال المنظومة الطبية بالجامعة وتلبية لرغبة أهالي محافظة الفيوم نظرا للنقص الشديد في هذا التخصص.


اقرأ أيضا: جامعة الفيوم: حفل تكريم عميد كلية الحاسبات لبلوغها سن المعاش

وتقدم الدكتور  أحمــد جــابر شــديد، رئيس جامعة الفيوم، بخالص  الشكر والتقدير والاحترام لكل من أسهم ودعم مسيرة إنشاء الكلية وحتى إصدار قرار البدء ويخص:

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، و الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،   الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات.

 

كما يتقدم رئيس الجامعة بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى مجلس جامعة الفيوم الموقر، وإلى اللجنة العليا المشكلة لوضع مقترح إنشاء الكلية، وإلى لجنة قطاع العلاج الطبيعي، وإلى كافة منتسبي جامعة الفيوم.  ، وكل التهنئة إلى أسرة جامعة الفيوم وإلى أهالي محافظة الفيوم المحترمين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة الفيوم الأولى على مصر في مجال الفيزياء بـ تصنيف شنغهاي

مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية التربية الرياضية (بنات) جامعة بنها

عبد العال يؤكد في نهاية دور الانعقاد: البرلمان بدء مهمته وأنهاها في ظروف استثنائية

برلماني يشيد باستجابة الحكومة لاقتراحه بحل أزمة كوبرى جامعة المنصورة - طلخا

مجلس جامعة الفيوم يكرم نائب رئيس الجامعة وعددًا من عمداء الكليات

الموافقة على إنشاء أول جامعة أهلية تتبع جـامعــة الفيوم

ترشيحاتنا

الزمالك يحصل على توقيع ثلاثي بيراميدز

فيديو جراف .. وزير النقل يرد اعتبار المجند صاحب واقعة القطار

قرار جمهورى بإعادة تخصيص أرض بالإسكندرية لصالح القوات المسلحة

هوت شورت.. درة بإطلالة مثيرة للجدل داخل البحر

تقرير سعودى: الفيفا يقرر إلغاء بطولة كأس العالم للأندية 2020

مفاجأة جديدة .. كاف يلغى جوائز الأفضل هذا الموسم بسبب كورونا

AdvertisementS

وزير النقل يعتذر للمجند صاحب واقعة التذكرة.. ويوقف كمسارية القطار عن العمل

سيدة القطار تروي لـ«صدى البلد» تفاصيل واقعة المجند والكمساري: قلبي واجعني عليه.. والبدلة العسكرية لها احترامها

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020.. 97.2% طب بيطري و85.2% تمريض و92.2 للهندسة..فيديو

وزير النقل: الاستغناء عن موظف طلب من راكب معاق إكرامية لمساعدته

كما انفرد صدى البلد.. الكاف يعلن المواعيد الجديدة لـ نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا رسميا

شوبير: غضب في الأهلي بسبب تصرف إكرامي

القوات المسلحة: ما فعلته سيدة القطار مع المجند يعبر عن أصالة المرأة المصرية

فلاح يجبر ابنته علي معاشرته جنسبا عقب طلاقها في الصف

بعد قرار تجميد عضويته.. والد الطفل غريق نادي الزمالك يوجه رسالة لـ مرتضى منصور

«العربي الحديث» ينشر تفاصيل اجتماع مكتب الإرشاد لإحداث شغب في الشارع المصري

الزمالك يحصل على توقيع ثلاثي بيراميدز

ضحك على الدقون.. تعليق أحمد حسن عن تساوي عرض بيراميدز مع الأهلي لضم رمضان صبحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدده بالطرد.. قائد طائرة يجبر مسافرًا يعاني من الربو المزمن على ارتداء كمامة.. شاهد

المتحولون.. 10 صور من عرض مسرح مصر الجديد

بالمايوه.. سلمى أبو ضيف تستعرض جمالها في البحر