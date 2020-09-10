مجلس الوزراء يوافق على إنشاء أول كلية للعلاج الطبيعى بجامعة الفيوم

وافق مجلس الوزراء بجلسته (108) المنعقدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على إنشاء كلية العلاج الطبيعي بجامعة الفيوم.

ويأتي هذا تلبية لرغبة مجلس جامعة الفيوم الموقر في استكمال المنظومة الطبية بالجامعة وتلبية لرغبة أهالي محافظة الفيوم نظرا للنقص الشديد في هذا التخصص.





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وتقدم الدكتور أحمــد جــابر شــديد، رئيس جامعة الفيوم، بخالص الشكر والتقدير والاحترام لكل من أسهم ودعم مسيرة إنشاء الكلية وحتى إصدار قرار البدء ويخص:

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، و الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات.

كما يتقدم رئيس الجامعة بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى مجلس جامعة الفيوم الموقر، وإلى اللجنة العليا المشكلة لوضع مقترح إنشاء الكلية، وإلى لجنة قطاع العلاج الطبيعي، وإلى كافة منتسبي جامعة الفيوم. ، وكل التهنئة إلى أسرة جامعة الفيوم وإلى أهالي محافظة الفيوم المحترمين.