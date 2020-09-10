AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لبس بدلتين.. أول صور من فرح حمو بيكا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:05 م
صدى البلد
Advertisements
نبيل العدوي
حصل "صدى البلد" على الصور الاولى من فرح مغنى المهرجانات حمو بيكا، والذي أقيم باحد الأماكن المفتوحة بالاسكندرية.

يأتي ذلك بعدما، ظهر مغنى المهرجانات حمو بيكا قبل لحظات من بدء حفل زفافه مباشرة، مرتديا شبشب أثناء ارتدائه بدلة الفرح، وسط عدد من أصدقائه وأقاربه.

ويحتفل الفنان حمو بيكا، اليوم بحفل زفافه في الإسكندرية، وتداول رواد السوشيال ميديا صورة لبيكا من داخل حفل الزفاف وهو يرتدي بذلة سوداء اللون كما ظهر مرتديا بدلة بيضاء فى جزء من الحفل.

وكان حمو بيكا، قد أعلن عن إقامة حفل زفافه في الإسكندرية، وذلك بعد عودته لخطيبته التي كان قد انفصل عنها مؤخرًا.

لبس بدلتين.. أول صور من فرح حمو بيكا
لبس بدلتين.. أول صور من فرح حمو بيكا
لبس بدلتين.. أول صور من فرح حمو بيكا
لبس بدلتين.. أول صور من فرح حمو بيكا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد عودته لخطيبته.. تفاصيل حفل زفاف حمو بيكا

حمو بيكا: عايز أعمل فرحي زي أي شاب في مصر

القصة الكاملة لأزمة حفل زفاف حمو بيكا

شاهد.. أول صورة من حفل زفاف حمو بيكا

أخبار الفن| أول صورة من حفل زفاف حمو بيكا .. نجوم الفن يدعمون لبنان

قبل حفل زفافه.. حمو بيكا بالبدلة والشبشب.. شاهد

ترشيحاتنا

وحشتنا ضحكتك يا أخويا.. كهربا يساند مؤمن زكريا برسالة مُبكية | شاهد

فلاح يجبر ابنته علي معاشرته جنسبا عقب طلاقها في الصف

جيش إيران أطلق تحذيرات.. والقوات الأمريكية تستجيب وتسحب طائراتها على مساحة 2 مليون كم مربع

فخر لنساء مصر.. قومي المرأة يزور سيدة القطار ويكرمها بباقة ورد

فرج عامر يزف بشرى سارة لـ جماهير سموحة قبل مواجهة الزمالك

بعد تسجيل هدف الفوز في شباك حرس الحدود.. طاهر محمد طاهر يتصدر تويتر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. خطيبة شقيق إلهام شاهين تثير الجدل .. شاهد

يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.. تعرف على فوائد الشبت

فوائد الموز.. صحي للبنات ومفيد للدايت وقبل النوم