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رياضة

5 أرقام في تتويج الاتحاد السكندري بـ لقب دورى سوبر السلة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:11 ص
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري - ارشيفية
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عبدالله هشام
حقق فريق سلة الاتحاد السكندري لقب دورى سوبر السلة بعد الفوز علي الأهلي بنتيجة 81-72 التى أقيمت اليوم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من جولات نهائيات البطولة.

ووصل الاتحاد السكندري لـ 5 أرقام فريدة بتتويجه اليوم: 

- يعود الاتحاد السكندري لمنصات التتويج مرة أخرى بعد غياب دام 10 سنوات منذ آخر تتويج بـ لقب دورى سوبر السلة .

-  ويعد لقب دوري السوبر هو اللقب الرابع للاتحاد السكندري هذا الموسم حيث فاز بالبطولة العربية للأندية ودوري المرتبط وكأس مصر.

توج الاتحاد السكندري اليوم باللقب ال15 في تاريخه ليكون أكثر الفرق تتويجا باللقب ثم يأتى الزمالك خلفه برصيد 13 بطولة .

-وتأهل الاتحاد السكندري إلى منافسات بطولة إفريقيا للأندية لموسم 2020- 2021.

وانتهت أحداث الفترة الأولي بتقدم فريق الاتحاد السكندري علي النادي الأهلي بنتيجة 23-17 ، بينما انتهت الفترة الثانية بتقدم الاتحاد 51- 32 واستمر التقدم في الفترة الثالثة  بنتيجة 67-47، وكان يحتاج الأهلي للفوز في مباراة اليوم لمعادلة النتيجة والاحتكام إلى مباراة فاصلة.

وفاز سلة الاتحاد السكندرى على الأهلى بنتيجة 101/94 في المباراة الأولى، بينما فاز الأهلى فى المباراة الثانية 76/65، قبل أن يعود الاتحاد ويحقق الفوز في الجولة الثالثة بنتيجة 71/68، وإذا تعادل الفريقان في مباراة اليوم كان سيتم اللجوء إلى مباراة فاصلة  لحسم البطل .
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