رئيس الجمهورية يبعث بهدية إلى بطلة قطار المنصورة ومحافظ الغربية يهديها الورود

أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدية من رئاسة الجمهورية الى السيدة صفية أبو العزم بطلة قطار المنصورة والتي دافعت عن المجند داخل قطار المنصورة.





حيث قام مندوب من الرئاسة بتسليم بطلة القطار هاتف محمول " ايفون " موجهين اليها الشكر وتحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأعربت بطلة قطار المنصورة عن سعادتها بتكريم الرئيس قائلة " ده واجبي ولو اتحطيت في نفس الموقف تاني هعمل كده المجند رايح مش عارف ممكن يرجع لامه ولا لا واحنا لازم نكرمهم مش نبهدلهم ".





كما أرسل محافظ الغربية باقة ورد إلى منزل شقيقه السيدة صفية لشكرها وتقديرا لها على ما فعلته مع مجند القطار.





وبطلة قطار المنصورة والمعروفة بـ "سيدة القطار" قد اشعلت السوشيال ميديا بعد فيديو تعدى كمساري على مجند داخل قطار المنصورة القاهرة، وتدخلت للدفاع عن المجند.





التقي صدى البلد بطلة قطار المنصورة والتي اكدت انها تعمل بمدرسة بالمحلة، واستقلت القطار أمس في السادسة صباحا للذهاب الي عرس نجل شقيقتها بقرية الروضة بمركز بركة السبع وفوجئت في محطة طنطا بخناقه بين مجند وكمسارى اثناء وقوف القطار بمحطة طنطا.





وقالت إن الكمسارى نهر المجند بالفاظ غير مناسبه بسبب سعر تذكرة القطار 22.5 جنيه لأن المجند غير قادر علي الدفع وتحدث الكمسارى معه باسلوب غير حضاى وقال له "هسلمك بالمحطة".