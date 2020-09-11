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رياضة

أخبار الرياضة.. تفاصيل رحلة مؤمن زكريا العلاجية نهاية اكتوبر.. إقالة جاريدو من الوداد المغربي .. شوبير يكشف سر انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الاولي من اليوم الجمعة ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :


أكد الاعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق أن كل ما يتردد عن أن عرض بيراميدز لـ هدرسفيلد لضم رمضان صبحي نجم الفريق السابق كان الاقل بين العروض المصرية امر غير صحيح على الاطلاق.


نفي اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة، وصول أي عرض رسمي لمحمد ابراهيم صانع العاب الفريق، للانتقال لأي ناد خلال فترة الانتقالات المقبلة، سواء من النادي الأهلي، أو ناد آخر. 


أعلن نادي الوداد المغربي عن فسخ التعاقد مع خوان جاريدو المدير الفني للفريق بالتراضي بين الطرفين عقب اجتماع جمعهما مساء أمس الخميس.


أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التي خضع لها إسلام أبو سليمة نجم خط دفاع المصري  بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالقاهرة إصابة اللاعب بقطع كامل في الرباط الصليبي وذلك على خلفية إصابته في مباراة الأمس أمام بيراميدز.


كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل الرحلة العلاجية لـ مؤمن زكريا نجم فريق الاهلي خلال الفترة المقبلة .





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