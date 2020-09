بفستان أصفر.. نسرين طافش تتألق على البحر

View this post on Instagram

صباح الامل ☀️ أنا ممتنة لهذه اللحظة بكل ما فيها و بوعي 💫 و أعلم ان هنالك المزيد من الخير بانتظاري 💫 ما هي الاحتمالات الأفضل المتاحة لي اليوم ؟ كيف يمكن للحال أن يصبح أفضل مما هو عليه ! ما هو الشيء الذي اذا فهمتك او تعلمته ستصبح حياتي أيسر و أجمل ؟ #إسأل_تعطى #صباح_الوعي #صباح_الامتنان