AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بفستان أصفر.. نسرين طافش تتألق على البحر

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:42 ص
نسرين طافش
نسرين طافش
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها من احدث جلسة تصوير على إحدى الشواطئ.


تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة أنيقة مواكبة للأجواء الصيفية، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام مكشوفة  باللون الأصفر، و اتسم التصميم بالبساطة وبأنه لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

اقرأ إيضا..

وظهرت نسرين طافش حافية القدمين، ولمم تكلف فب ارتداء الإكسسوارات ولكنها أعتمدت على البساطة و عدم المبالغة، وقد حازت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

لفتت نسرين طافش الأنظار بخصلات شعرها المموج المتطاير، فيما وضعت ميكاجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسثقة مع لون إطلالتها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسود x أسود.. شذى حسون تتألق فى إطلالة جديدة

بإطلالة جذابة بالأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

بفستان أصفر.. أروى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بفستان أحمر .. أروى تخطف الأنظار على البحر

بإطلالة صيفية.. إيمان العاصي تتألق فى أحدث ظهور لها

فستان ملفت.. سمية الخشاب تخطف الأنظار على البحر

ترشيحاتنا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 11-9-2020 بمحافظات مصر

المغرب.. انفجار في مستشفى خاص بالدار البيضاء

ترامب: لدينا أسلحة لا يعرفها أحد

بعد المشادة الشهيرة .. سيدة القطار تتسبب في الصلح على الهواء بين وزير النقل وإعلامي

استدرجهم بكلب .. أب مريض يقتل أولاده و ينتحر .. صور

في ذكرى ميلاد المايسترو .. 3 مواقف خلدت صالح سليم في قلوب جماهير الأهلي

AdvertisementS

القوات المسلحة الأردنية: الارتفاع الشديد في درجات الحرارة تسبب في انفجار الزرقاء

كلام نهائي .. شوبير يعلن سر انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز ..فيديو

سعر الذهب اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020

بإطلالة عصرية.. زوجة مصطفى فهمي تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

بعد المشادة الشهيرة .. سيدة القطار تتسبب في الصلح على الهواء بين وزير النقل وإعلامي

شلل تام في الحركة.. ضمور العضلات يقتل أنوثة 4 بنات في الشرقية وهذا هو حلمهن الوحيد

سعاد ونجاة وفاتن| 3 بطلات في حياة صالح سليم.. واحدة منهن أحبته

استدرجهم بكلب .. أب مريض يقتل أولاده و ينتحر .. صور

أخبار الرياضة.. تفاصيل رحلة مؤمن زكريا العلاجية نهاية اكتوبر.. إقالة جاريدو من الوداد المغربي .. شوبير يكشف سر انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز

أشرف عبد الباقي في عيد ميلاده .. عمره الحقيقي وبدايته الفنية

أخبار التوك شو .. قرار عاجل من النقل بشأن أفراد القوات المسلحة مستقلي القطارات وموقف محرج يتسبب فى بكاء مي سليم .. فيديو

شاهد.. الموج يسحب سيارة BMW فاخرة من صاحبها | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود x أسود.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

بفستان أصفر.. نسرين طافش تتألق على البحر

بالخطر.. 5 علامات في سيارتك تنبهك لـ وجود مشكلة ملحة