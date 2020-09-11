بفستان أصفر.. نسرين طافش تتألق على البحر









تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة أنيقة مواكبة للأجواء الصيفية، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام مكشوفة باللون الأصفر، و اتسم التصميم بالبساطة وبأنه لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.





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وظهرت نسرين طافش حافية القدمين، ولمم تكلف فب ارتداء الإكسسوارات ولكنها أعتمدت على البساطة و عدم المبالغة، وقد حازت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.





لفتت نسرين طافش الأنظار بخصلات شعرها المموج المتطاير، فيما وضعت ميكاجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسثقة مع لون إطلالتها.



