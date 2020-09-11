بفستان أصفر.. نسرين طافش تتألق على البحر

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها من احدث جلسة تصوير على إحدى الشواطئ.
تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة أنيقة مواكبة للأجواء الصيفية، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام مكشوفة باللون الأصفر، و اتسم التصميم بالبساطة وبأنه لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.
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وظهرت نسرين طافش حافية القدمين، ولمم تكلف فب ارتداء الإكسسوارات ولكنها أعتمدت على البساطة و عدم المبالغة، وقد حازت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.
لفتت نسرين طافش الأنظار بخصلات شعرها المموج المتطاير، فيما وضعت ميكاجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسثقة مع لون إطلالتها.
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صباح الامل ☀️ أنا ممتنة لهذه اللحظة بكل ما فيها و بوعي 💫 و أعلم ان هنالك المزيد من الخير بانتظاري 💫 ما هي الاحتمالات الأفضل المتاحة لي اليوم ؟ كيف يمكن للحال أن يصبح أفضل مما هو عليه ! ما هو الشيء الذي اذا فهمتك او تعلمته ستصبح حياتي أيسر و أجمل ؟ #إسأل_تعطى #صباح_الوعي #صباح_الامتنان