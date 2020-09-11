شاهد.. كيف تسبب كلب في إيقاف مدير شركة عالمية عن العمل

ألقي القبض على الرئيس التنفيذي لواحدة من الشركات العالمية في لوس أنجلوس، بعد التقاط كاميرات المراقبة له مقطع فيديو له، يوثق لحظة تعنيفه كلبه الخاص ويضربه بقسوة وبلا رحمة.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم القبض على جيفري بريفيت، (46 عاما) بعد ضربه للكلب الأليف الخاص به، ويدعى بيتشي، البالغ من العمر 4 أشهر، خلال صعوده لإحدى الشقق في مبنى في سانت مونيكا بولاية كاليفورنيا.





وتم تصوير الفيديو بتاريخ 22 أغسطس، ويمكن رؤية الرئيس التنفيذي وهو يسحب الكلب من على الأرض من مؤخرته ويعنفه ويضربه بشدة، وسمع البواب صرخات الكلب خلال تواجده بمقعد الاستقبال، وقدم بلاغا عن الحادث.





قال البواب: "سمعت الكلب يصرخ، وعندما نظرت إلى الكامبيرا رأيته يضرب الكلب"، وبدوره قدم الرجل تقريرا عن الحادث إلى إدارة المبنى وحصلوا على لقطات من كاميرات مراقبة الاسانسير، وقال الرجل، أنه عند مواجهة صاحب الكلب غضب وأغلق الهاتف، ثم اعتذر في اليوم التالي ولكن يعتقد أن اعتذاره ليس صادقا وسيكرر ضرب الكلب.





لم يأخذ مدير المبنى على محمل الجد، حتى شعر البواب بدوره في الاتصال بالشرطة للتحقيق في الحادث، خاصة بعدما شاهده في الفيديو يضرب الكلب، ومن هنا كان دورها في إيقافه عن العمل وعزله من المنصب.



