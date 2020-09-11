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جامعة الأزهر تفوز ببطولة العالم في ريادة الأعمال.. فيديو وصور

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:11 م
جامعة الأزهر تفوز
جامعة الأزهر تفوز ببطولة العالم في ريادة الأعمال
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محمد شحتة
فاز فريق إيناتكس بجامعة الأزهر للوجه القبلي، ممثلا عن جمهورية مصر العربية، بالمسابقة العالمية في ريادة الأعمال، ووصل الفريق إلي النهائي، بعد فوزه فى مواجهته مع  البرازيل وكينيا وكوريا.

وينشر موقع صدى البلد، الفيديو والمشروع الذي يشارك به فريق ايناتكس الأزهر الذي حظي بإعجاب الجميع ووصل به إلى الدور النهائي.

لمشاهدة فيديو المشروع اضغط هنا 

ويحظي الفريق بدعم كامل من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وإشراف، الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي  والدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة للدراسات العليا والمشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتور جمال محمد زايد عميد كلية الصيدلة بنات والمشرف علي الفريق.


يذكر أن الدكتور جمال محمد سلطان زايد - عميد كلية الصيدلة بنات بأسيوط هو المشرف الأكاديمي لفريق إيناتكس بجامعة الأزهر فرع أسيوط، حيث تم تأسيس الفريق فى 2017 وتقدم الفريق للمنافسة فى المسابقة المحلية لأول مرة هذا العام وقد حصل على المركز الأول، ويعد فوز الفريق بالمركز الأول فى أول  مشاركة له هى سابقة أولى لم تحدث من قبل على مستوى الجامعات المصرية أن يحصل فريق على المركز الأول فى أول مشاركة له بالمسابقة المحلية على جميع جامعات مصر ويتأهل لتمثيل مصر فى المسابقة العالمية لهذا العام والتى سوف تقام فعاليتها فى الفترة من 8 الى 11 سبتمبر الجاري.

جامعة الأزهر تفوز ببطولة العالم في ريادة الأعمال.. فيديو وصور
جامعة الأزهر تفوز ببطولة العالم في ريادة الأعمال.. فيديو وصور
جامعة الأزهر تفوز ببطولة العالم في ريادة الأعمال.. فيديو وصور
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