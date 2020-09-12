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حوادث

الداخلية تواصل ضرباتها وتضبط مخدرات بـ 650 ألف جنيه

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:52 م
الداخلية تضبط مخدرات
الداخلية تضبط مخدرات ب650 ألف جنيه
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كتب محمد صبرى
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الحاسمة لتجار المواد المخدرة ، حيث تمكنت من ضبط كميات من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بقرابة 650 ألف جنيه .
     
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن القاهرة من ضبط (عدد 4 لفافات كبيرة الحجم لمخدر الهيدرو (الماريجوانا) وزنت 500 جرام – عدد 5 لفافات لمخدر الكوكايين وزنت 50 جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول - ميزان حساس)، بحوزة ( حاصل على بكالوريوس - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة ) حال إستقلاله سيارة بالمنطقة محل سكنه.

كما تم ضبط (لفافة كبيرة الحجم لمخدر الهيدرو (الماريجوانا) وزنت 250 جرام – كمية من مخدر LSD أسيد وزنت 10 جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول - ميزان حساس)  بحوزة ( حاصل على بكالوريوس - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس – سبق إتهامه فى قضية مخدرات) حال إستقلاله سيارة بالقرب من المنطقة محل سكنه .

كما تم ضبط (عدد 9 لفافات كبيرة الحجم لمخدر الهيدرو (الماريجوانا) وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الكوكايين وزنت 55 جرام – شجرة كاملة لنبات الماريجوانا المخدر وزنت 80 جرام – بندقية خرطوش عيار 12مم وطلقتين خرطوش من ذات العيار - مبلغ مالى – عدد 3 هواتف محمولة - ميزان حساس)، بحوزة (صاحب شركة للإستثمار العقارى- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان السلام) حال إستقلاله سيارة بالقرب من المنطقة محل سكنه .

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (650 ألف جنيه) تقريبًا ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة .

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