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مرأة

شعبي الحبيب.. سمية الخشاب بإطلالة أنيقة في السيارة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 03:43 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة سمية الخشاب عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها.

وظهرت سمية ببلوزة سوداء عليها بعض النقشات أو التطريزات باللون الأبيض والأوف وايت، واعتمدت مكياجا أنيقا وهادئا مناسبا لإطلالاتها مما جعلها تظهر بشكل متألق.

واعتمدت سمية  تسريحة شعرها المعتادة حيث لا تتكلف ولكنها اكتفت بإسداله على كتفيها وإسدال بعض الخصلات على جانب واحد، كما التقطت الصورة وهي تجلس في السيارة باعتمادها على فلتر ترتدي نضارة شمس ملونة.

وكتبت على صورتها "مساء الخير يا شعبى الحبيب 💋مسا مسا يا حبايبي 💋 وانهالت عليها التعليقات بعد نشرها للصورة وكانت ابرزها "قمر ياناس واخرون مساكي جميل".
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