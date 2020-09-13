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محافظات

محافظ الجيزة يتابع تلقى طلبات التصالح.. ويؤكد: راعينا جميع الظروف

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:40 م
محافظ الجيزة يتابع
محافظ الجيزة يتابع عملية تقديم طلبات التصالح
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محمد الصاحى
تشهد المراكز التكنولوجية ومكاتب خدمة المواطنين بالأحياء والمراكز بمحافظة الجيزة إقبالا كبيرا من قبل المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء.

وتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المراكز التكنولوجية بأحياء الهرم والعمرانية والطالبية لمتابعة الالتزام باستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتوافد المواطنين لسداد رسوم الجدية قبل انتهاء المهلة المحددة.

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء بتسهيل الإجراءات على المواطنين في استلام الطلبات بصورة البطاقة أو صورة عقد الملكية لحين استيفاء باقى المستندات.

وأشار المحافظ بأنه تم تخفيض قيمة مقابل التصالح السكني للمتر المسطح في بعض مخالفات البناء بالقرى والقري التوابع والعزب والكفور والنجوع في نطاق المحافظة والواردة بالقرارات السابقة لتكون 50 جنيهًا للمتر المسطح. 

وأوضح المحافظ أنه يتم تخفيض قيمه مقابل التصالح للمتر المسطح للأنشطة التجارية والصناعية والإدارية والخدمية بالقري والقري التوابع والعزب والكفور والنجوع بقيمة 20 % من القيمة الواردة بالقرارات الصادرة مسبقا في هذا الشأن وبحيث لا يتعدى الحد الأدنى المنصوص عنه بالقانون وهو 50 جنيها للمتر المسطح. 

كما أكد المحافظ بأنه قد تم تخفيض قيمة مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء بالمدن والأحياء وبالمنطقة الصناعية والاستثمارية بقيمة 15 % من القيم الواردة بالقرارات السابقة وبما لا يتعدى الحد الادنى المنصوص عليها بالقانون والبالغة 50 جنيها للمتر المسطح. 

وأضاف المحافظ أنه تم تحديد قيمة المقابل للتصالح بعد مراعاة كافة الأوضاع والذى جاء من أهمها البعد الاجتماعى وتيسيرًا علي المواطنين المتقدمين للتصالح وتنفيذًا لتوجيهات الدولة بتشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح علي مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقا للقانون. 
 
وخلال الجولة حرص المحافظ علي التحاور مع المواطنين للعمل علي إزالة أي معوقات تواجههم والرد علي استفساراتهم قائلا، " أنا قاعد معاكم وهجاوب علي كل استفساراتكم.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورؤساء أحياء الهرم والعمرانية والطالبية ورئيس هيئة النظافة والتجميل.
محافظ الجيزة يتابع تلقى طلبات التصالح.. ويؤكد: راعينا جميع الظروف
محافظ الجيزة يتابع تلقى طلبات التصالح.. ويؤكد: راعينا جميع الظروف
محافظ الجيزة يتابع تلقى طلبات التصالح.. ويؤكد: راعينا جميع الظروف
محافظ الجيزة يتابع تلقى طلبات التصالح.. ويؤكد: راعينا جميع الظروف
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