منها الصنادل النهرية.. طرق نقل وتوزيع المنتجات البترولية داخل مصر

تفقد صباح اليوم، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مشروع خط السخنة -التبين الجديد لنقل المنتجات البترولية، والذى أنشئ بطول 115 كم وبتكلفة 920 مليون جنيه فى إطار التوسعات المستمرة فى الشبكة القومية لنقل وتداول المنتجات البترولية.





وخلال السطور التالية يستعرض "صدى البلد" استراتيجية نشاط نقل وتوزيع الخام والمنتجات البترولية بقطاع البترول، والتي تقوم بحسب الوزارة علي أساس تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لطاقات تداول وتوزيع الخام والمنتجات باستخدام الآليات الحديثة لتعزيز الرقابة والمتابعة الدورية علي المنتجات عن طريق نظام (SCADA) والتي تقوم بالعمل علي تكامل وتجميع البيانات من أنظمة الكارت الذكي وأجهزة القياس الآلي بالمحطات (ATG) ومنظومة تتبع شاحنات المواد البترولية (GPS) وذلك لإتاحة التحكم الكامل علي منظومة تداول المنتجات البترولية وأحكام الرقابة عليها ويتم ذلك بوسائل النقل المختلفة.





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والتي تتمثل فيما يلي:

- الشبكة القومية لخطوط الأنابيب والتي يصل طولها إلى 5000 كم وتشمل نقل الخام والمنتجات البترولية.

- السيارات الصهريجية لنقل المنتجات وتوزيعها من خلال شركات التسويق البالغ عددها 12 شركة الي محطات التموين والخدمة التي يصل عددها إلى (3593) بالإضافة الي عدد (1550) عميل صناعي.

- الوحدات البحرية لنقل الخام بين الموانئ.

- الصنادل النهرية.





وفيما يلي المشروعات الجاري تنفيذها أو دراستها والتي تخص نشاط النقل والتوزيع، بحسب الموقع الرسمي لوزارة البترول:

- توصيل الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) للمناطق البعيدة والنائية التي يصعب توصيلها بالشبكة القومية للغاز، وذلك من خلال سيارات مخصصة لنقل (CNG).

- تجهيز ميناء دمياط لاستقبال ناقلات البوتاجاز وإنشاء سعات تخزينية جديدة مع إنشاء خط لربط المنتج بالشبكة القومية للبوتاجاز.

- إنشاء منطقة خدمات لوجستية استثمارية ذات عوائد متعددة تتضمن مركز تدريب تكنولوجي للسائقين لسلامة نقل المنتجات ومنطقة خدمات لشركات البترول. ​