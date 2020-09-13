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برلمان

يمنح وزير التعليم العالي تغيير نظام الامتحانات.. السيسي يصدق على تعديل قانون تنظيم الجامعات

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 05:52 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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عبد الرحمن سرحان
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم ١٧٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل قانون تنظيم الجامعات.


ونشر القانون بالجريدة الرسمية العدد  ٣٦ مكرر بتاريخ  ٥ سبتمبر ٢٠٢٠ .


ونصت المادة الأولى من القانون على أن :"يُضاف إلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 مادة جديدة برقم (197 مكررًا)، نصها الآتي: "يجوز في حالة الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية".


ويأتي هذا التعديل  في إطار ما فرضته أزمة فيروس "كورونا" من حاجة ماسة؛ لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، في ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات والمعاهد المختلفة.
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