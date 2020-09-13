جمعية الأورمان توزع أجهزة تعويضية وأطرافا صناعية وسماعات طبية لغير القادرين بأسوان.. صور

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان إن الجمعية تواصل تقديم خدماتها فى المجال الطبى لمساعدة غير القادرين والبسطاء.





وقامت الجمعية بتسليم أجهزة تعويضية وأطراف صناعية وسماعات طبية بإجمالى 15038 جهازًا تعويضيًا و6840 سماعة طبية من ضمنها تسليم 124 جهازا تعويضيا، و15 سماعة طبية على مستوى قرى ومراكز محافظة أسوان.





اِقرأ أيضًا:





وأشار ممدوح شعبان، إلى أنه يتم تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.





وأضاف أن الجمعية تعمل فى مجال تسليم الأجهزة التعويضية منذ أكثر من 15 عام مع أكبر شركات توريد الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وأنه مشروع تنموى للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياة حتى يصبح شخصًا سويا مثل الآخرين فى مجال عمله وعلاقاته الإجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسئولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.





وأكد أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى مصر وفى المناطق الأكثر احتياجًا وخاصة فى صعيد مصر وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى الجمهورية.





الجدير بالذكر أن جمعية الأورمان قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة 15038 جهازا تعويضيا و6840 سماعة طبية.