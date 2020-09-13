انتبه.. ارتداء الكمامة يسبب أمراضا غير متوقعة

لكن في كثير من الأحيان ، يتعين عليهم ارتداء الأقنعة لفترات طويلة من الزمن. لا يقتصر الأمر على مقدمي الرعاية الصحية فحسب ، بل يُطلب من الآخرين أيضًا ارتداء الأقنعة أثناء العمل وأداء المهمات.

يتسبب الاستخدام المطول للقناع المحكم في تلف الجلد





عندما تبدأ المزيد من الأماكن في الانفتاح ، ويصبح ارتداء الأقنعة أمرًا روتينيًا ، قد يصاب جلدك بماسكني ، وهو مصطلح يستخدم لوصف حب الشباب ، في المنطقة التي يتم ارتداء القناع فيها. إنه مصطلح صاغ حديثًا لعصر قناع الوجه Covid-19 .





يحتاج العاملون في الرعاية الصحية إلى ارتداء أقنعة ضيقة لمنع دخول جزيئات الفيروس. تتأثر حدود القناع أكثر ، لذلك يحصل الناس على مخطط أحمر بيضاوي





كما أوضح الدكتور أنيش ديساي ، مدير الشؤون الطبية الاستراتيجية ، Adroit Biomed Ltd. يمكن أن يتسبب الاستخدام الممتد للأقنعة في حدوث كدمات وجروح واحمرار وتهيج وبثور وما بعد سواد الجلد الالتهابي. تصبح هذه المناطق حساسة للمس حيث يتضرر حاجز الجلد وتصبح الأعصاب الحسية أكثر حساسية بسبب الالتهاب. حتى أنه يلدغ إذا قمت بتطبيق أي كريم أو غسول.





كيف يسبب قناع الوجه تهيج الجلد؟

أولًا ، يمكن أن يؤدي الاحتكاك المباشر إلى اضطراب حاجز البشرة وتهيجها والتهابها. ثانيًا ، يمكن للأقنعة أن تحبس الرطوبة ، واللعاب ، والأغشية المخاطية ، والزيت ، والأوساخ والعرق على الجلد ، مما يؤدي إلى مشاكل جلدية خفيفة إلى معتدلة مثل حب الشباب ، والأكزيما ، والوردية. بالإضافة إلى زيادة حب الشباب ، يمكن أن تتفاقم الأقنعة أو تسبب مشاكل الجلد التي تسبب احمرار الوجه وتقشره.





يرتبط القناع بتلف الجلد فقط في بعض الأشخاص

عادة ، يكون الجلد في حالة توازن مع الهواء الخارجي. عندما يصبح الهواء المحيط جافًا جدًا أو رطبًا جدًا ، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث مشاكل جلدية لدى الفرد المعرض بالفعل لخطر الإصابة بها.



