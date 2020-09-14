لمواكبة الزيادة السكانية.. وتحقيق الاكتفاء الذاتي.. النواب يشيد بتوجه الحكومة بزيادة الرقعة الزراعية وبناء مجتمعات عمرانية جديدة.. ونائب: نسعى لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج

- زراعة البرلمان: الدولة تتوسع في استصلاح الأراضي لمواكبة الزيادة السكانية

- برلماني: الدولة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي و تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج

- نائب: الدولة تسعى لتخفيف الآثار السلبية للتعدي على الأراضي الزراعية





أكد عدد من نواب البرلمان، أن الحكومة تقوم بتوسيع الرقعة الزراعية بهدف احتواء الزيادة السكانية الهائلة التي حدثت في الآونة الأخيرة، مشيرين غلى أن الدولة في ذات التوقيت لا تغفل جانب الزراعة، وذلك لتحقيق الإكتفائي الذاتي، والذي تسعى إليه الدولة بخطوات جادة من خلال زيادة الرقعة الزراعية.





بداية، أكد النائب رائف تمراز عضو مجلس النواب ان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل في إطار نهج استراتيجي شامل لتحقيق مصلحة وغايات الدولة في التنمية العمرانية والزراعية لشمال سيناء وجنوب الوادي تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي





وقال عضو مجلس النواب الرئيس يسعى لاستكمال المشروعات القومية و التوسع في الاراضي المزروعة بعد ان تاكلت بسبب التعديات بعد ازمة البناء الاراضي الزراعية.





وأكد عضو مجلس النواب أن الدولة تسعى لتوفير موارد تتناسب مع الزيادة السكانية لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج داعيا لتوفير نمط القرى النموذجية للفلاحين التي تساهم في الانتاجانتاج و توقف التعديات على الاراضي الزراعية.





وقال إن المشروعات التي تقوم بها الدولة في سيناء تساهم في سد الفجوة الغذائية و تحقق الاكتفاء الذاتي وتكمل فكرة التنمية التي تساهم أيضا في مواجهة الإرهاب.





كمت أشاد النائب عبد الحميد الدمرداش عضو مجلس النواب و رئيس مجلس التصديري للحاصلات الزراعية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل في إطار نهج استراتيجي شامل لتحقيق مصلحة وغايات الدولة في التنمية العمرانية والزراعية لشمال سيناء وجنوب الوادي"





وقال عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة " الدولة تعمل على تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج و تهتم بالتنمية و تحقيق الاكتفاء الذاتي كما تبحث عن بدائل لتوفير المياه أيضا.





وأوضح عضو مجلس النواب أن التنمية الزراعية ضرورة في ظل الزيادة السكانية وفي ظل حرص الدولة على توفير المحاصيل الاستيراتيجية مثل القمح و الذرة مشيدا بتوجهات الدولة نحو الاستثمار في الصوب الزراعية بما يوفر محاصيل و يقال إهدار المياه.





وشدد عضو مجلس النواب على أهمية التنمية و الاستثمار الزراعي في افريقيا لتخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج.





كان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير الموارد المائية والري، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ شمال سيناء، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء"





وقال السفير بسام راضي، اللمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية محافظة شمال سيناء ومنطقة جنوب الوادي بشرق العوينات وتوشكي.





واطلع الرئيس على جهود جهات الدولة المختلفة لتهيئة البنية الأساسية للتنمية في تلك المناطق خاصة فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية والموارد المائية والزراعة.





ووجه الرئيس بأن يتم العمل بشكل متكامل بين القطاعات المعنية في إطار نهج استراتيجي شامل يحقق مصلحة وغايات الدولة في زيادة الرقعة الزراعية المنتجة وبناء مجتمعات عمرانية حديثة في شمال ووسط سيناء وجنوب الوادي.





كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على جهود تعزيز محاور الزراعة والري عن طريق شق الترع والقنوات المائية لنقل المياه من محطات المعالجة في غرب قناة السويس إلى شرقها، فضلًا عن جهود تطوير مدن شمال سيناء، لا سيما مدينة العريش، وذلك في إطار الرؤية الشاملة للدولة لإعادة صياغة وتطوير المنطقة وبنيتها الأساسية من خلال إنشاء عدد من المحاور الجديدة ورفع كفاءة وتوسعة الطرق الحالية، إلى جانب تجديد المنشآت والمباني وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي.