هل يجب تطهير أرباح شهادات الاستثمار بإخراج جزء منها كصدقة|مستشار المفتي يجيب

ورد سؤال الى صفحة دار الإفتاء الرسمية يقول صاحبه : " هل يجب تطهير أرباح شهادات الاستثمار بإخراج جزء منها كصدقة لأن بها جزءا قد يأتي من تعامل البنك بالقروض الشخصية ؟
رد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية قائلا: أولا : ارباح شهادات الاستثمار حلال ولا شيء فيها وبالتالي لا تحتاج لصدقة ، إنما يجوز لك التصدق بصفة عامة وفي أي وقت سواء من هذه الأرباح أو غيرها .
وأضاف عاشور خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية للرد على أسئلة المتابعين: القرض البنكي هو عبارة عن عملية تمويل وليس حراما لأن البنك يمول الشخص ليستفيد ويستفيد هو الآخر وبالتالي فإن العائد الشهري ليس حراما .
كيفية إخراج زكاة المال على أرباح شهادات الاستثمار
تلقى الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، سؤالا يقول صاحبه "أدخر مبلغا في البنك على هيئة شهادات استثمار، ولا يوجد دخل لي إلا عوائدها، فهل عليّ زكاة؟" رد الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر خدمة البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، قائلًا: إنه طالما هذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول سنة هجرية كاملة، فعليه زكاة وهي 10% من إجمالي الربح سواء كانت شهرية أو كل ثلاثة أشهر أو نصف سنة، أو سنة كاملة فيتم احتساب إجمالي الربح، فلو كان الربح الشهري مثلا 1000 جنيه يتم إخراج 100 جنيه شهريًا زكاة وهكذا.
هل عوائد شهادات الاستثمار ربا؟
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن فوائد الشهادات الاستثمارية، مهما بلغت قيمتها، وكذلك المعاملات البنكية لا تقع تحت بند الربا أبدًا.
وأوضح «عطية» في تصريح له في إجابته عن سؤال: «إذا كانت فوائد شهادات استثمار بنك مصر الـ20 % حلال، فما هو الربا؟»، أن الربا هو نية في القلب أولًا، كما جاء في المجلد السابع عشر للتمهيد لابن عبد البر، ثم إقراض على سبيل الزيادة إذا تجاوز الزمن زمنه، وهذا ليس فيه شيء من شهادات الاستثمار، أو معاملات البنوك.