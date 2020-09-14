هل يجب تطهير أرباح شهادات الاستثمار بإخراج جزء منها كصدقة|مستشار المفتي يجيب

هل عوائد شهادات الاستثمار ربا؟





قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن فوائد الشهادات الاستثمارية، مهما بلغت قيمتها، وكذلك المعاملات البنكية لا تقع تحت بند الربا أبدًا.



