محافظ الشرقية: نسبة الإقبال على طلبات التصالح بمخالفات البناء زادت 20% ..فيديو

أكد الد كتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن القرارات التي أكد عليها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن التصالح أثرت على إقبال المواطنين، منوها إلى أن نسبة الإقبال زادت من 15% إلى 20% .





وأضاف غراب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياة، أن الوحدات المحلية أكدت أيضا على تلك الزيادة، مشيرا إلى أنه يتم تلقى طلبات المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية.





وتابع محافظ الشرقية أن عدد المتقدمين حتى الأن للتصالح يبلغ 68 الف متقدم وهى زيادة معقولة، متمنيا أن يزداد الاقبال نظرا لقرب انتهاء المدة التي تنتهي خلال هذا الشهر.



