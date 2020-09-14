AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ الشرقية: نسبة الإقبال على طلبات التصالح بمخالفات البناء زادت 20% ..فيديو

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 08:02 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
Advertisements
محمود محسن
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن القرارات التي أكد عليها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن التصالح أثرت على إقبال المواطنين، منوها إلى أن نسبة الإقبال زادت من 15% إلى 20% .

وأضاف غراب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياة، أن الوحدات المحلية أكدت أيضا على تلك الزيادة، مشيرا إلى أنه يتم تلقى طلبات المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية.

وتابع محافظ الشرقية أن عدد المتقدمين حتى الأن للتصالح يبلغ 68 الف متقدم وهى زيادة معقولة، متمنيا أن يزداد الاقبال نظرا لقرب انتهاء المدة التي تنتهي خلال هذا الشهر. 

وأشار غراب إلى أن نسبة من تقدموا للتصالح هم 35 % من اللمخالفين، مؤكدا أن الدولة تتعامل بشكل حاسم مع المخالفين، وأكد أنه لن يتم السماح لأى شخص بالتعدي على الأراضي بعد ذلك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحصيل ٩٨ مليون جنيه.. الشرقية تستقبل 26 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

الشرقية تستقبل ٣٩ ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء وسداد ١٩٠ مليون جنيه

بدلا من الإزالة.. محافظ الشرقية يدعو المواطنين للتصالح في مخالفات البناء.. فيديو

محافظ الشرقية: 150 ألف شخص لم يتقدموا بطلب التصالح في مخالفات البناء

بلاش نقول إحنا عندنا كام.. محافظ الشرقية يمازح مصطفى شردي عن نسبة التصالح في مخالفات البناء.. فيديو

السيسي ينجح في التصدي لمخالفات البناء بعد 40 عاما من الإهمال ..الحكومة تؤكد "قانون التصالح في صالح المواطن وفرصة له".. وخبراء يتوقعون زيادة الإقبال

ترشيحاتنا

السيسي يستقبل وزير خارجية أرمينيا..توافق على تقويض التدخل الخارجي بالمنطقة

أحمد حسن: الأهلي قادر على تعويض فايلر بمدرب أجنبي جديد

الزمالك ينهي الشوط الثالث متفوقا على الأهلي بالكرة الطائرة

جيب قصيرة وكعب عال.. ياسمين صبري تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة

مجلس الوزراء: عودة الأفراح وصلاة الجنازة يقتصر على الأماكن المفتوحة فقط ..فيديو

تصل لـ 40 جنيها للشقة و5 آلاف للمنشآت الحكومية.. رسوم جديدة للنظافة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام عبد البديع تظهر بإطلالة جريئة على شواطئ ماليبو في أمريكا

ضد الكسر والمياه .. لاند روفر land rover تقتحم عالم الهواتف الذكية بـ Explore R

رخيص وآمن.. طريقة تحضير بادي لوشن في البيت