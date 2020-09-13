محافظ الشرقية: 35 % من تقدموا للتصالح فى مخالفات البناء

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يقوم بعمل لقاءات بشكل مستمر مع المحافظين وذلك لمعرفة ما يتم فى المشروعات الاستثمارية.





وأضاف محافظ الشرقية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " نبض مصر بلدنا" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي هشام البقلي، أنه خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء اليوم تم الحديث عن بعض المشكلات الخاصة بالتصالح وتم حلها من قبل رئيس الوزراء .

وأشار إلى أن هناك 65 ألف حالة تقدموا للتصالح، من إجمالي 250 ألف مخالفة، موضحًا نسبة من تقدموا للتصالح 35 %.

ولفت إلى أن الدولة تتعامل بشكل حاسم مع المخالفين، وأكد أنه لن يتم السماح لأى شخص التعدي على الأراضي بعد ذلك.



