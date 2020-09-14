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رياضة

محمود سعد يناقش مع ربيع ياسين ترتيبات معسكر منتخب الشباب

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:34 م
صدى البلد
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يسرى غازى
عقد الدكتور محمود سعد المدير الفنى للاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا مع ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب.

وناقش سعد وياسين خلال الاجتماع الترتيبات الخاصة بالمعسكر المفتوح للمنتخب الذى ينطلق يوم ١٩ من الشهر الجارى حتى نهاية الشهر نفسه، نظرا لآن قوام المنتخب من لاعبى الدورى الممتاز.

وقال عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب الشباب، إن الجهاز الفنى اختار ٣١ لاعبا من بينهم محمود صابر المحترف فى تونس، ومحمود مظهر عاشور المحترف باليونان، وجاري التنسيق مع الاندية من أحل السماح للاعبيها بالانضمام للمعسكر المفتوح مع تركهم للمشاركة مع انديتهم فى مباريات الفريق الاول.

وأضاف، أنه من المقرر أن يتخلل المعسكر المفتوح ثلاث مباريات ودية مع فرق الدورى الممتاز.

وأوضح محفوظ، أن هناك اتجاها لاقامة دورة ودية بالقاهره خلال شهر اكتوبر المبل مع منتخبات عربية بعيدا عن دول شمال افريقيا  التى نشارك معها فى تصفيات بطولة افريقيا المقرر اقامتها خلال الفترة من ٧ الى ٢٤ نوفمبر المقبل بتونس،  ليصعد منتخبين من منتخبات شمال افريقيا للنهائيات الافريقية.
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