أمين الشئون البرلمانية لحزب الحرية: دراما رمضان تعكس وعي الدولة وتعيد تشكيل الوجدان المجتمعي

أكد أحمد خالد، أمين الشؤون البرلمانية بحزب الحرية المصري، أن الدراما الرمضانية لهذا العام شهدت تطورًا ملحوظًا يعكس حالة الوعي الثقافي والمجتمعي التي تشهدها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنها قدمت محتوى هادفًا بعيدًا عن مشاهد العنف والجريمة التي كانت تسيطر على بعض الأعمال في السابق.

وأوضح خالد، في تصريحات صحفية اليوم، أن دراما رمضان هذا العام نجحت في إبراز الدور الوطني الذي تقوم به أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة، مؤكدًا أنها قدمت نموذجًا يعكس الانضباط والرقابة الواعية، حيث يتم التعامل مع أي محتوى غير مناسب للأمن العام في وقت قياسي، بما يعكس حجم الجهد المبذول من قبل الجهات المعنية.

وأضاف أن المواطن المصري بات يشعر بدرجة كبيرة من الأمان، في ظل يقظة أجهزة الدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة والشرطة، التي تواصل جهودها لحماية الوطن وضمان استقراره، لافتًا إلى أن الأعمال الدرامية الجديدة عكست القيم والمبادئ التي تحرص عليها القيادة السياسية.

واختتم خالد تصريحاته بتوجيه الشكر إلى القيادة السياسية وأجهزة الدولة، مؤكدًا أن ما تم تقديمه خلال الموسم الرمضاني يعكس صورة حضارية متقدمة لمصر، ويؤكد نجاح الدولة في توظيف القوة الناعمة لخدمة قضايا المجتمع وترسيخ الوعي.