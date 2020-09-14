حفل تكريم لبنات الأزهر الوافدات في مسابقات القرآن والشعر والرسم.. صور

نظم برلمان الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر، برئاسة مصعب رابح فرج الله، حفل تكريم لبنات الأزهر الوافدات بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر بحضور كوكبة من علماء الأزهر الشريف.





وجاء هذا التكريم بمسابقة "أزهريات مبدعات" عقب جهود مضنية ومشكورة من أسرة برلمان الطلاب.





وتضمنت محاور المسابقة، على : حفظ القرآن الكريم، و تلاوة القرآن الكريم، و الشعر والنثر والفن القصصي، و الرسم والخط العربي، و الخياطة والحياكة وابداعات الموضة والتصوير والاعمال اليدوية، و الانشاد والمزامير الحسنة.





واستمرت الفعليات ثلاثة أشهر، أسفرت عن مواهب وكشفت عن مهارات مختلفة عالية المستوى لدى الطالبات في مختلف المجالات تضمنت 143 مشاركة فائزة على اختلاف مراكزهن واللائي حظين بتكريم فضيلة الإمام لهن بجوائز قيمة: كتب عن المناهج الأزهرية، وكتاب المرأة قضايا ومناقشات، و ومبالغ مالية للمراكز الأولى من كل فرع.





أقيمت المسابقة، بإجراءات وقائية وتدابير احترازية ومراعاة للتباعد.



