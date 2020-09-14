حفل تكريم لبنات الأزهر الوافدات في مسابقات القرآن والشعر والرسم.. صور

نظم برلمان الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر، برئاسة مصعب رابح فرج الله، حفل تكريم لبنات الأزهر الوافدات بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر بحضور كوكبة من علماء الأزهر الشريف.
وجاء هذا التكريم بمسابقة "أزهريات مبدعات" عقب جهود مضنية ومشكورة من أسرة برلمان الطلاب.
وتضمنت محاور المسابقة، على : حفظ القرآن الكريم، وتلاوة القرآن الكريم، والشعر والنثر والفن القصصي، والرسم والخط العربي، والخياطة والحياكة وابداعات الموضة والتصوير والاعمال اليدوية، والانشاد والمزامير الحسنة.
واستمرت الفعليات ثلاثة أشهر، أسفرت عن مواهب وكشفت عن مهارات مختلفة عالية المستوى لدى الطالبات في مختلف المجالات تضمنت 143 مشاركة فائزة على اختلاف مراكزهن واللائي حظين بتكريم فضيلة الإمام لهن بجوائز قيمة: كتب عن المناهج الأزهرية، وكتاب المرأة قضايا ومناقشات، وومبالغ مالية للمراكز الأولى من كل فرع.
أقيمت المسابقة، بإجراءات وقائية وتدابير احترازية ومراعاة للتباعد.
حضر الحفل، اللواء أسامة ياسين نائب مجلس إدارة الربطة لخريجي الأزهر، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد الدايم نصير مستشار فضيلة الإمام لشؤون التعليم والعلاقات الثقافية، والدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز التطوير.