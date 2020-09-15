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فن

مدخلش البيت بشنبه.. مي كساب تنشر فيديو كوميدي لزوجها أوكا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:22 ص
مي كساب
مي كساب
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مصطفى كرم
نشرت الفنان مي كساب  فيديو كوميديا لها مع زوجها أوكا، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر أوكا بالفيديو بعد أن أزاله شنبه لدى الحلاق.. وقالت مي كساب " زي ما وعدتكم.. مدخلش البيت بشنبه".

وأعلن المطرب أحمد متولى الشهير بـ"أورتيجا" انفصاله فنيا رسميا عن أوكا بعد تعاونهما منذ أكثر من 10 سنوات سويا، وقام بطرح فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وقال في الفيديو: "إن العلاقة الطيبة ما زالت تربطهما ولا خلافات بينهما، وقدم أورتيجا منذ 3 أشهر تقريبا أغنية بمفرده بعنوان "أنا هتجنّ"، بعد أن اعتاد الظهور بصحبة صديقه أوكا من خلال عشرات الأغانى التى قدماها خلال مشوارهما على مدار 10 سنوات.


يذكر أن آخر أعمالهما فيلم 8% وتدور أحداث الفيلم حول فرقةٍ شعبية تضم أوكا وأورتيجا، وصديقهما الثالث شحتة كاريكا، ويحاول الثلاثة تقديم فنهم من خلال الحفلات الغنائية الصغيرة، وفي إحدى الحفلات المدرسية يفاجأ الجميع بوقوع عملية خطف وتوجه للأصدقاء الثلاث أصابع الاتهام، لتبدأ من هنا الأحداث في التطور حيث تحاول أزعرينة (مي كساب) المسئولة عن الفرقة مساعدتهم في الخروج من المأزق.
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